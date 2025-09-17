Las prácticas profesionales, una oportunidad de aprendizaje integral

Las prácticas profesionales son una herramienta clave para completar la formación del alumnado. En el aula, se adquieren los conocimientos teóricos que capacitan para ejercer una profesión, pero la experiencia en un entorno laboral real permite conocer de primera mano las dinámicas de trabajo y cómo funcionan las empresas y su sector, facilitando así la transición del ámbito universitario al mercado de trabajo.

Esta primera toma de contacto con el mundo empresarial puede traducirse en numerosas ventajas para los y las estudiantes. «Durante las prácticas, las empresas se convierten en un espacio de aprendizaje donde se consolidan las competencias transversales aprendidas y que son las más demandadas por ámbito empresarial, como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas o la adaptación al cambio», apunta Ana M. Company, responsable de Orientación e Inserción Profesional en Florida Universitària. Esto supone un valor diferencial para el alumnado en su empleabilidad. «Son una primera oportunidad para construir una red de contactos profesionales y, en muchos casos, es el punto de partida para una inserción laboral estable», añade.

Las universidades ofrecen diversas opciones para poder realizar las prácticas en empresas. Florida Universitària, por ejemplo, oferta las curriculares, aquellas integradas en la titulación; las extracurriculares, que son voluntarias y el alumnado puede hacer fuera de lo que exige el plan de estudios; la Formación Dual, donde se alternan periodos formativos en el centro educativo con estancias en empresas; y las prácticas internacionales o Erasmus, que además facilitan la adquisición del dominio de lenguas extranjeras. «Nosotros les animamos a realizar cuantas más mejor, porque son perfectas para complementar su formación, adquirir experiencia adicional y fortalecer su CV», indica Company.

Dado que se trata de una decisión clave para su formación, el proceso de selección de las prácticas debe estar bien estudiado y las dudas deben quedar resueltas. Las más habituales, explica Company, tienen que ver con el procedimiento (los requisitos, cuándo pueden realizarlas, cómo se gestionan los convenios con las empresas...); las condiciones (horarios, compatibilidad con las clases, si son remuneradas, el grado de responsabilidad...); y, la más importante, qué empresa escoger. En este sentido, el apoyo de los servicios de orientación profesional es fundamental. «Nuestro papel es acompañarles en este proceso, resolver esas cuestiones y ayudarles a ver las prácticas como una oportunidad de aprendizaje real y no solo como un requisito académico. Al final, lo que más preocupa al alumnado es elegir bien para que la experiencia sea positiva y tenga impacto en su desarrollo profesional», comparte la responsable del Servicio de OIP en Florida.

En este caso, el contacto con los y las estudiantes se realiza a través de tutorías individualizadas, talleres de orientación y una plataforma de empleo, donde se publican las ofertas de empresas colaboradoras. Antes de tomar la decisión, desde el Servicio de OIP de Florida analizan el perfil de cada alumno, sus competencias y sus objetivos profesionales para asesorarle en la elección de la práctica que mejor encaje con su trayectoria. Y una vez seleccionada la empresa, se facilita la gestión de la documentación.

Asimismo, el acompañamiento mientras dura la experiencia laboral es crucial para que sea un éxito. «Realizamos un seguimiento conjunto con la empresa mediante tutorías académicas y reuniones de evaluación intermedia, para garantizar que la experiencia aporta realmente valor, tanto a nivel competencial como personal, y que el aprendizaje en el aula se completa con un desarrollo profesional sólido. El seguimiento y el contacto permanente con la empresa es clave transformar las prácticas en un puente real hacia la empleabilidad», reconoce Company.

‘Feedback’ positivo

Con todo, el feedback tanto de las empresas como del estudiantado es positivo. Las entidades que colaboran con Florida, subraya la responsable del Servicio de OIP, «valoran especialmente la preparación académica del alumnado y, sobre todo, su capacidad de adaptación y ganas de aprender», así como ese acompañamiento que se traduce en un «servicio ágil de gestión de convenios, tutorización constante y seguimiento». «Nos transmiten que las prácticas se convierten a menudo en un canal directo de captación de talento: un porcentaje significativo de alumnado continúa vinculado a las organizaciones una vez finalizado su periodo de prácticas», reconoce.

Por su parte, Blanca Martí es alumna del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Transporte y Logística de Florida Cicles Formatius. Ha realizado prácticas durante tres semanas en una empresa ubicada en el puerto de València y, a pesar de los nervios lógicos de enfrentarse por primera vez al mundo laboral, la experiencia ha sido «muy positiva». «Pude aprender y poner en práctica muchas cosas que había dado en clase, y muchas otras que fueron nuevas para mí, lo que me ha ofrecido una visión muy distinta a la que tenía sobre el sector», admite la joven. También destaca la oportunidad de ver cómo es realmente el mundo laboral y aprender a solucionar los problemas e inconvenientes que puedan surgir en el día a día. Así pues, recomienda a los y las estudiantes que «vayan tranquilos y seguros». «Es una experiencia para aprender (también equivocarse) pero, especialmente, para crecer profesionalmente», afirma.

Blanca Martí, alumna del Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte y Logística de Florida Cicles Formatius. / ED

Con todo, desde el Servicio de OIP de Florida aconsejan al estudiantado que llegue con «actitud proactiva, dispuesto a preguntar, a escuchar y a asumir responsabilidades progresivamente», entiendan que las prácticas son una «oportunidad de aprendizaje integral», se marquen objetivos personales, aprovechen para observar cómo funciona una organización, desarrollar competencias transversales y empezar a construir su identidad profesional, documenten lo que van aprendiendo y se apoyen en sus tutores. «Cuanto más activo y comprometido esté el o la estudiante, mayor será el beneficio: no solo en conocimientos técnicos, sino también en empleabilidad y desarrollo profesional», concluye Company.