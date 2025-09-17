Profesores en la élite de la investigación científica

La Universidad CEU Cardenal Herrera cuenta con ocho profesores del prestigioso programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que la sitúa en una posición destacada en el panorama científico español. Estos investigadores no solo lideran proyectos internacionales desde sus laboratorios, sino que también comparten sus avances con los estudiantes en las aulas, impulsando así una formación de vanguardia.

Ciencia al más alto nivel, en las aulas del CEU

La incorporación de estos investigadores ha sido posible gracias al programa Ramón y Cajal, diseñado para atraer a España talento científico con experiencia internacional. Su presencia refuerza el compromiso del CEU con la transferencia de conocimiento, un valor clave para preparar a los profesionales del futuro.

Ejemplos de investigación de impacto internacional

Juan José Quereda , catedrático del CEU, mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Pasteur de París. Ha identificado una nueva especie bacteriana: Listeria valentina, nombrada en honor a Valencia.

Ángel Gómez-Martín investiga alternativas a los antibióticos en infecciones animales y forma parte del Comité Europeo para la fiebre Q.

Nuria Quiles, joven investigadora reconocida por la Asociación Española de Científicos, estudia el ciclo vital de los fagos como posible alternativa a los antibióticos.

Ángel Gómez-Martín, entre los once expertos del Comité Europeo para la fiebre Q / Levante-EMV

Envejecimiento celular, cáncer e inflamación

Los profesores Eloy Bejarano y José Luis Nieto Torres investigan cómo la alimentación y ciertos procesos biológicos están relacionados con el envejecimiento y las enfermedades inflamatorias.

Bejarano colabora con centros como el Albert Einstein College of Medicine (Nueva York) y Tufts University (Boston).

Nieto Torres , presente tres años consecutivos en el ranking de científicos más citados del mundo (Universidad de Stanford), lidera un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces.

Nuevos laboratorios con sello CEU

Sara Landeras lidera el Laboratorio de Prevención de Pandemias Virales, con redes activas en Ohio State University y el Instituto de Inmunología La Jolla en California.

Enric Mocholí dirige el Laboratorio de Metabolismo Nuclear y Dinámica Celular, tras su etapa en la Universidad de Utrecht.

Ainhoa Valldecabres, recientemente incorporada al CEU, investiga la producción bovina tras su paso por la Universidad de California-Davis y Teagasc (Irlanda).

El CEU UCH se sitúa en la vanguardia en virología con el laboratorio que lidera Sara Landeras. / Irene Bernad

Formación conectada con la ciencia real

En el CEU, los estudiantes no solo aprenden teoría, sino que se forman junto a científicos que lideran investigaciones internacionales. Esta conexión directa entre el aula y el laboratorio los prepara mejor para un mundo profesional donde la innovación es clave.