Profesores en la élite de la investigación científica
Ocho investigadores Ramón y Cajal desarrollan su trabajo en el CEU UCH y lo trasladan al aula
La Universidad CEU Cardenal Herrera cuenta con ocho profesores del prestigioso programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que la sitúa en una posición destacada en el panorama científico español. Estos investigadores no solo lideran proyectos internacionales desde sus laboratorios, sino que también comparten sus avances con los estudiantes en las aulas, impulsando así una formación de vanguardia.
Ciencia al más alto nivel, en las aulas del CEU
La incorporación de estos investigadores ha sido posible gracias al programa Ramón y Cajal, diseñado para atraer a España talento científico con experiencia internacional. Su presencia refuerza el compromiso del CEU con la transferencia de conocimiento, un valor clave para preparar a los profesionales del futuro.
Ejemplos de investigación de impacto internacional
- Juan José Quereda, catedrático del CEU, mantiene una estrecha colaboración con el Instituto Pasteur de París. Ha identificado una nueva especie bacteriana: Listeria valentina, nombrada en honor a Valencia.
- Ángel Gómez-Martín investiga alternativas a los antibióticos en infecciones animales y forma parte del Comité Europeo para la fiebre Q.
- Nuria Quiles, joven investigadora reconocida por la Asociación Española de Científicos, estudia el ciclo vital de los fagos como posible alternativa a los antibióticos.
Envejecimiento celular, cáncer e inflamación
Los profesores Eloy Bejarano y José Luis Nieto Torres investigan cómo la alimentación y ciertos procesos biológicos están relacionados con el envejecimiento y las enfermedades inflamatorias.
- Bejarano colabora con centros como el Albert Einstein College of Medicine (Nueva York) y Tufts University (Boston).
- Nieto Torres, presente tres años consecutivos en el ranking de científicos más citados del mundo (Universidad de Stanford), lidera un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces.
Nuevos laboratorios con sello CEU
- Sara Landeras lidera el Laboratorio de Prevención de Pandemias Virales, con redes activas en Ohio State University y el Instituto de Inmunología La Jolla en California.
- Enric Mocholí dirige el Laboratorio de Metabolismo Nuclear y Dinámica Celular, tras su etapa en la Universidad de Utrecht.
- Ainhoa Valldecabres, recientemente incorporada al CEU, investiga la producción bovina tras su paso por la Universidad de California-Davis y Teagasc (Irlanda).
Formación conectada con la ciencia real
En el CEU, los estudiantes no solo aprenden teoría, sino que se forman junto a científicos que lideran investigaciones internacionales. Esta conexión directa entre el aula y el laboratorio los prepara mejor para un mundo profesional donde la innovación es clave.
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil tras dos semanas de huida
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Gratuidad de la EMT y regalo de bicis eléctricas por la Semana de la Movilidad