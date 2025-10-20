Talento, formación y comunidad marcan la Graduación de la Business School de ESIC

El Espai Rambletaacogió este jueves la Graduación de la Business School de ESIC Comunitat Valenciana, un acto que reunió a alumnado, familiares, equipo docente y representantes del tejido empresarial valenciano para celebrar el cierre de una etapa formativa y el inicio de una nueva. La ceremonia, presidida por el Padre Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University, y el Dr. Agustín Carrilero Castillo, Director General de ESIC Comunidad Valenciana, se convirtió en una muestra del compromiso de la escuela con la formación, el talento y la comunidad.

A lo largo del acto se puso de manifiesto la apuesta de ESIC por la excelencia académica y por un modelo educativo que conecta la universidad con la empresa. Bajo el propósito de formar personas capaces de transformar su entorno a través del conocimiento, la ética y la innovación, la graduación sirvió para subrayar el papel de la institución como referente en la formación directiva y empresarial de la Comunitat Valenciana.

“El aprendizaje real comienza cuando termina el aula”

En su intervención, el doctor Agustín Carrilero destacó que la educación debe entenderse como un proceso continuo y que el aprendizaje real comienza cuando termina el aula. Puso en valor la capacidad del alumnado para adaptarse, superar retos y trabajar en equipo, recordando que “el éxito profesional nace de la actitud y de la voluntad de seguir creciendo”.

El director de ESIC Comunidad Valenciana resaltó la solidez de los programas de la Business School, diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado laboral y potenciar tanto las competencias técnicas como las humanas. “Nuestra misión no es solo formar profesionales competentes, sino personas íntegras, con criterio y propósito”, afirmó.

Compromiso con el desarrollo valenciano

La ceremonia contó con la participación de Gonzalo Belenguer Mucharaz, padrino de la promoción y director general de REDIT, quien compartió con los asistentes su visión sobre el liderazgo y la innovación como ejes del progreso económico y social. Antiguo alumno de ESIC y hoy profesor en la propia escuela, Belenguer fue reconocido por su trayectoria en el ámbito de la dirección y la transferencia tecnológica, y por su compromiso con el desarrollo del talento valenciano.

Gonzalo Belenguer, director general de REDIT. / ED

También intervinieron los representantes del alumnado, María Bertomeu Roldán y Fernando Zúñiga Pizarro, que pusieron voz a una promoción marcada por la diversidad de perfiles y la ilusión compartida. En su mensaje, destacaron el aprendizaje colectivo, el apoyo del claustro docente y la importancia de haber encontrado en ESIC una comunidad que impulsa tanto el crecimiento profesional como el personal.

Responsabilidad, honestidad y compromiso

El acto incluyó además la lectura del Compromiso Ético de ESIC University, un momento simbólico en el que el alumnado reafirmó los valores que guían la institución: responsabilidad, honestidad y compromiso con la sociedad.

La mesa presidencial estuvo integrada por destacadas figuras del ámbito académico y empresarial, entre ellas Jesús Martínez Mateo, José María García García, Armando Nieto Ranero, León Grau García, Carlos Ledó Oriach, María Teresa Ramos Navarro, Eva Toledo Alarcón y Raúl Royo López, junto al equipo académico formado por María Guijarro García, Belén Macías Capdevila, Ángel Garrigós Cabañero, Mabel Pisá Bó, Sandra Enri Peiró, Raquel Davó Añón, Héctor Badal Rodríguez, Juan Poveda Gil, Daniel Zurriaga Clavel, Jorge Cachinero Escudero, Ana Jiménez Caballer y Carolina Gutiérrez Romera, entre otros docentes de la Business School.

La presencia de representantes del mundo empresarial junto al claustro de ESIC reforzó la idea de comunidad que atraviesa toda la filosofía de la institución: la unión entre el conocimiento académico y la práctica profesional para impulsar el desarrollo del territorio.

Formar para transformar

El cierre de la ceremonia corrió a cargo del Padre Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University, quien centró su intervención en el papel de la educación como fuerza transformadora. Invitó al alumnado a afrontar los desafíos del mundo actual, desde la digitalización hasta la sostenibilidad, con esperanza, criterio y visión de futuro.

Recordó que, tras seis décadas de historia, ESIC mantiene intacto su propósito fundacional: “transformar personas para hacer un mundo mejor”, y animó a la nueva promoción a traspasar los límites de lo convencional para construir entornos empresariales más humanos y sostenibles.

Padre Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University. / ED

La Graduación de la Business School volvió a poner de relieve la estrecha conexión entre la formación superior y el tejido productivo valenciano. Los mensajes de la jornada coincidieron en subrayar la importancia de potenciar el talento local y de seguir construyendo puentes entre la universidad, la empresa y la sociedad.

Sobre ESIC University

Con campus en nueve ciudades españolas y presencia internacional en Brasil y Colombia, ESIC University forma parte de una de las mayores redes de antiguos alumnos de empresa y marketing del país, con más de 80.000 profesionales. En la Comunitat Valenciana, su campus se consolida como un referente en la formación empresarial, impulsando la innovación, la empleabilidad y el liderazgo ético.

El acto celebrado en Espai Rambleta concluyó con un sentimiento compartido de orgullo y pertenencia. Más allá de los títulos, la ceremonia simbolizó el inicio de nuevos caminos para una promoción que representa el espíritu de ESIC: personas con talento, compromiso y vocación de transformar su entorno.