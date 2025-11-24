La Universitat de València: motor de formación y compromiso social en la era del talento

Cintillo Tierra de Talento. / ED

Con más de cinco siglos de historia, la Universitat de València se ha consolidado como una institución pública de referencia en la formación de talento y en la creación de conocimiento. En un contexto marcado por la transformación tecnológica y los retos sociales, la UV reafirma su misión: ofrecer una educación de calidad, inclusiva y comprometida con la sociedad valenciana y con el futuro de sus estudiantes.

Formación y especialización del talento emergente

La UV se mantiene como la gran referencia académica de la Comunitat Valenciana. Es la universidad con mayor oferta de estudios de grado en el territorio y lidera los resultados académicos en la región. Su peso en el sistema universitario español también es incuestionable: ocupa la segunda posición en investigación a nivel nacional, un reconocimiento que avala la calidad de su docencia y la excelencia de su producción científica.

La oferta formativa habla por sí sola: 78 titulaciones entre grados, dobles grados, dobles grados internacionales y menciones duales; más de 100 másteres oficiales que cubren todas las áreas del conocimiento; y 60 programas de doctorado que consolidan a la UV como un espacio de referencia para la investigación avanzada.

La universidad no solo forma profesionales, sino que impulsa el talento emergente con una visión integral. El estudiantado encuentra en la UV un entorno que combina tradición y modernidad, donde se transmiten conocimientos y se desarrollan competencias transversales como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación.

Carreras y profesiones de presente y futuro

La Universitat de València está dando un paso decisivo hacia la formación integral y transversal, consciente de que las profesiones del futuro requieren perfiles cada vez más versátiles y preparados para afrontar retos complejos. Por eso, en los últimos años ha reforzado su oferta académica con nuevas titulaciones que responden directamente a las demandas de la sociedad y del mercado laboral, convirtiéndose en un espacio donde se diseñan las profesiones que marcarán el rumbo de la sociedad en las próximas décadas.

Entre las apuestas más destacadas se encuentran las dobles titulaciones, que permiten al estudiantado adquirir competencias en dos ámbitos complementarios y ampliar sus oportunidades profesionales. Ejemplos emblemáticos son el Doble Grado en Física y Matemáticas, que forma especialistas capaces de abordar problemas científicos y tecnológicos de gran complejidad, o el Doble Grado en Derecho y Economía, que prepara perfiles estratégicos para la gestión pública y privada.

La UV también ha impulsado los grados duales, como los de Ingeniería Química y Química, que combinan la formación académica con una experiencia práctica más intensa, acercando al estudiantado a la realidad profesional desde el inicio de sus estudios. A ello se suman las dobles titulaciones internacionales, que cobran especial relevancia en un mundo globalizado y refuerzan el perfil internacional de sus egresados.

Compromiso con la sociedad valenciana

La Universitat de València es hoy la primera institución académica en investigación de la Comunitat Valenciana y la segunda de España. Este liderazgo científico se traduce en innovación, transferencia de conocimiento y en un impacto directo sobre la sociedad valenciana.

El compromiso de la UV con su entorno se materializa en iniciativas que conectan la investigación con la realidad económica y social. Destacan las cátedras de empresa, espacios de colaboración que permiten a compañías y sectores estratégicos trabajar junto a la universidad en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

La creación de spin-offs es otro de los pilares de esta apuesta. A partir de proyectos de investigación, la UV impulsa empresas innovadoras que llevan al mercado soluciones en ámbitos como la biomedicina, la sostenibilidad o las tecnologías digitales.

El Parc Científic de la Universitat de València es el gran escaparate de esta estrategia. Con 25 años de trayectoria, se ha consolidado como un ecosistema de innovación que acoge empresas tecnológicas, grupos de investigación y proyectos emprendedores. Allí se gestan colaboraciones que refuerzan la competitividad de la Comunitat Valenciana y proyectan la UV como referente internacional en transferencia de conocimiento.

La Universitat de València reafirma así su papel como motor de talento, innovación y compromiso social. Con una oferta académica diversa, una investigación de excelencia y una clara vocación de transferencia hacia la sociedad, la UV se proyecta como institución pública de referencia que prepara a las nuevas generaciones y contribuye al progreso colectivo de la Comunitat Valenciana y más allá.