El Consell impulsa la inspección periódica de 'cadafals' y de gradas en los festejos taurinos

Las festividades taurinas en la Comunitat Valenciana tendrán novedades. La Conselleria de Emergencias e Interior ha impulsado una modificación en su proyecto del nuevo reglamento de 'bous al carrer', el cual permitirá realizar inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y gradas que se instalan con tal de garantizar la seguridad de quienes asistan a los festejos tradicionales, así como sobre los propios animales y los bienes municipales. Persigue reducir los daños de una celebración que se ha cobrado el último herido de 19 años en Quatretonda durante la mañana del 28 de julio. Pero plantea formatos Grand Prix con reses jóvenes.

Aportaciones disponibles hasta el 11 de agosto

La nueva actualización que ha anunciado Emergencias ofrece la posibilidad de presentar modificaciones por parte de aquellos que estén involucrados en las fiestas taurinas, ya sean personas u organizaciones. Por ello, hasta el próximo 11 de agosto estará disponible el plazo para la realización de aportaciones al marco normativo que rige este tipo de espectáculos y se podrán formalizar a través del Portal de Participación Ciudadana de la Generalitat.

Sanitarios y voluntarios de Protección Civil, en el servicio preventivo de los "bous al carrer" de Benitatxell / Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell

Requisitos mínimos del expediente técnico

El documento establece que las plataformas denominadas como cadafals y los graderíos deberán disponer de un expediente técnico oficial que contenga como mínimo: "justificación de la fecha de construcción; los planos de diseño; descripción, dimensiones y características técnicas de los elementos estructurales; diseño y cálculo de la estructura y aforo del cadafal o plataforma para público". Además, los recorridos de evacuación, las operaciones necesarias para asegurar el montaje correcto o las labores de mantenimiento e informes de inspección.

También incorpora los intervalos de inspección que serán requeribles en estos elementos, con la previsión de un periodo transitorio de adecuación, la información que contendrá la placa de identificación, las materias que deben inspeccionarse, la calificación de los defectos o los métodos de inspección recomendados.

Requerimientos para el bienestar animal

La regulación no solo se centrará en el control de las infraestructuras para velar por la seguridad del público y participantes de los espectáculos taurinos. Sino también sobre los medios sanitarios o las condiciones de los chiqueros y corrales, con tal de también asegurar el reposo y cierto bienestar de los animales. Así, algunos de los requerimientos de los que se plantean en el documento son:

Tener las dimensiones adecuadas para facilitar que la res se mueva y pueda girarse sin dificultad.

para facilitar que la res se mueva y pueda girarse sin dificultad. El suelo estará cubierto con paja , viruta, serrín o equivalente.

, viruta, serrín o equivalente. Tener toma de agua para refrescar a la res.

para refrescar a la res. Estar ubicados en zonas cubiertas y a la sombra . En su defecto, se instalarán toldos, mallas o similares para reducir la posibilidad de insolación.

. En su defecto, se instalarán toldos, mallas o similares para reducir la posibilidad de insolación. Se ubicarán en zonas de fácil acceso adoptándose medidas complementarias para favorecer la entrada de las reses .

medidas complementarias . Los corrales serán de madera o de otros elementos que aíslen el calor. En su caso, los que sean de metal estarán forrados de madera u otro material aislante.

Un posible formato Grand Prix

No obstante, dentro de la espectacularidad, la actualización contempla la posibilidad de hacer modalidades Grand Prix con reses menores de hasta 2 años de edad. Se trata de una tipología que no está considerada como tradicional. En esta podrán participar personas de más de 16 años y el recinto deberá cumplir con las medidas de seguridad que dispone la normativa de bous al carrer. Además, plantea que el animal no podrá sufrir maltrato: "no podrá ser objeto de tratamientos degradantes ni humillantes, no se le podrá disfrazar ni vestir con ropas ni ser pintada por los participantes".

Motivos de suspensión y prohibiciones

Asimismo, el nuevo marco reglamentario aborda, entre otros aspectos, la suspensión de festejos ante fenómenos meteorológicos adversos como lluvias o episodios de calor extremo.

Por otro lado, en el apartado de las prohibiciones, se regulan expresamente supuestos como el de no permitir a las personas participantes el uso de teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando impliquen un riesgo o peligro para ellas mismas o para terceros o la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento.