Tras dos años de reuniones entre el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y Conselleria de Sanitat, el Consell comunicó esta semana al consistorio que el proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad, que hoy en día solo cuenta con un consultorio auxiliar.

En le proyecto presentado a conselleria, la Coordinadora del Departamento de Salud del Hospital Arnau de Vilanova remitía las necesidades del municipio en materia sanitaria, que ya no puede absorber un consultorio debido al elevado incremento demográfico que el término municipal ha vivido en los últimos años.

Con el visto bueno de Sanitat, el consistorio pretende iniciar hoy en el pleno los trámites para la cesión de un solar que reúna las características estipuladas por Conselleria, que debe tener 1.645 metros cuadrados de planta. La parcela que el equipo de gobierno que dirige Enrique Santafosta va a proponer se sitúa frente al consultorio actual, entre las calles Nieva, Túria y Purísima y que actualmente se encuentra la Sociedad Musical y la Comunidad de Regantes, quienes según el consistorio «ya han sido informadas y tendrán nuevos espacios en la futura casa de la cultura, cuyo proyecto se encuentra en marcha».

Será la conselleria de Sanitat quien asuma el coste de las obras mientras que el consistorio hará lo propio con la redacción del proyecto, aunque la oposición municipal no lo va a poner fácil.

Por ahora, Guanyem- SAB ya ha mostrado sus dudas y hasta el último momento no dirá si apoya o no la cesión de la parcela donde se proyecta el centro. «La previsión era construirlo en el antiguo campo de fútbol pero el actual equipo decidió hacer allí unas pistas. La idea era ampliar el consultorio por detrás, pero el espacio era insuficiente. La nueva parcela implica arrasar unas construcciones originarias del municipio que deberían tener algún grado de protección», señaló Ramón Orozco, portavoz de Guanyem Aisab. Además, apuntó a que el nuevo centro no tendrá zona para aparcar y San Antonio «es un municipio de diseminados que tienen que moverse en vehículo privado».