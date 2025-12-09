"Benaguasil Sostenible VI" ofrecerá formación y empleo a 25 personas

El Ayuntamiento de Benaguasil ha obtenido la aprobación del taller de empleo “Benaguasil Sostenible VI”, una iniciativa que permitirá contratar durante un año a 25 personas, entre alumnado y personal directivo, administrativo y docente, en las especialidades de jardinería y albañilería.

El programa cuenta con una subvención de 565.384 euros concedida por Labora a través de la vicepresidencia primera y la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, a la que se sumará una aportación municipal. Con esta financiación se pondrá en marcha una nueva edición del proyecto que continúa la línea de formación desarrollada por el Consistorio.

Requisitos para inscribirse

Para acceder al taller, los participantes deberán tener más de 16 años y mantenerse en edad laboral hasta que finalice el proyecto, además de estar inscritos como demandantes de empleo en un servicio público. Podrán acceder tanto personas desempleadas como aquellas ocupadas que busquen mejorar su situación laboral. También deberán cumplir los requisitos legales para firmar un contrato de formación en alternancia y los establecidos en los artículos 75 y 76 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio.

Quienes deseen participar deberán acudir a Labora e inscribirse como solicitantes de formación en alguna de las siguientes especialidades: EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas; EOCB0108 Fábricas de albañilería; AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; o AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Desde el ayuntamiento, el alcalde Ximo Segarra, ha destacado que “este nuevo taller reafirma el compromiso de la Generalitat Valenciana con Benaguasil y del gobierno municipal con la puesta en marcha de programas que ofrecen formación a la ciudadanía y favorecen su incorporación al mercado laboral”.