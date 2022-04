El Colegio de Psicólogos advierte de la adicción a las criptomonedas como "la nueva ludopatía"

El Colegio Oficial de Psicología de la C.Valenciana ha advertido hoy sobre el auge de las criptomonedas y su potencial adictivo como "la nueva ludopatía". En su comunicado, el colegio profesional se ha mostrado preocupado por la tendencia al alza de esta realidad al asegurar que "cada vez más españoles invierten o especulan con criptomonedas".

Según el portal de estadísticas Statista, “en España, el14% de los encuestados afirmaba usar o poseer criptomonedas en 2021, frente al 10% de 2019”. Y esta realidad "se cuela en conversaciones de adolescentes, de adultos, familiares y de compañeros de trabajo, y todas parecen poseer un denominador común: especular con monedas virtuales para sacar el máximo rendimiento a corto plazo", advierte el colegio.

La psicóloga clínica y especialista en adicciones Consuelo Tomás alerta de que “el potencial adictivo es elevado” y esto se debe a diversos factores; la creencia de conseguir dinero fácil; a sesgos como que "si gano una vez, aunque pierda, podré, ganar en muchas más ocasiones"; a minimizar las veces que se pierden, etc. Las personas en las que se produzca “una activación a nivel cerebral placentera, tenderán a repetir esa conducta” y es así, como se puede iniciar el camino hacia a la adicción.

Tomás lleva trabajando las adicciones desde hace 30 años. Por su consulta han pasado personas con adicción al bingo, a las tragaperras, al póker, a las apuestas deportivas y ahora, a las monedas virtuales. Una tendencia que entraña, según la experta, aún más peligro que los juegos de azar ya que la especulación con criptomonedas se practica las 24 horas del día y se mantiene el anonimato, dos condiciones imposibles de tener con las tragaperras o en los salones de juego.

“Antes del confinamiento estos eran los escenarios más habituales para realizar apuestas. De hecho, para algunos jóvenes era el lugar de socialización en el que, no sólo apostaban, sino que consumían bebidas a bajo coste. En el confinamiento, muchos se pasaron al juego online”. Y es a partir de este periodo, en el que los profesionales de la Psicología están identificando más problemas de adicción a los juegos de azar en línea ya las criptomonedas, con la alarmante peculiaridad, que ante las monedas virtuales, “se vive un clima de aceptación y permisividad social“. Es más, a las personas que especulan con monedas virtuales, “se les presupone cierto status, se cree que son más inteligentes o que poseen conocimientos financieros” cuando, aunque sea así, se olvidan de que el “dinero virtual es tremendamente volátil y dependiente de factores externos que la personas no pueden controlar”.

De invertir a quedarte atrapado

La falta de control, explica el colegio, es una de las señales que ayudan a identificar si hay o no, una adicción. Pero en este caso, se trata de una pérdida de control en el que la persona, gane o pierda, es incapaz de fijar o mantener límites y el mundo cripto se convierte en el eje central de su vida causando problemas en todas las áreas. Si la persona oculta la cantidad que gasta y lo hace a escondidas o sin el consentimiento de los padres o familiares, entre otros síntomas, “es probable que hablemos de una conducta adictiva” y, por tanto, un problema, explica la psicóloga.

Hay que diferenciar la inversión en criptomonedas de la especulación. En el primer caso, hay un análisis racional y se fijan límites económicos y plazos a medio o largo plazo, mientras que la especulación busca ganancias rápidas y, es bastante frecuente, la pérdida de control que conduce a la adicción.

Las personas adictas a las criptomonedas, utilizan cada vez más tiempo y ponen en riesgo más cantidades de dinero (incluso, el que no tienen a través de préstamos), revisan continuamente su cotización, no soportan la idea de perder una buena oportunidad aunque, en ocasiones, se sienten culpables por gastar más dinero del que se habían planteado; no pueden dejar de buscar “ganancias rápidas” pese a que la mayor parte de veces, pierden…”Es un círculo vicioso que les mantiene todo el día pendientes de información financiera, cotizaciones…afectando negativamente al área laboral, social, familiar, a la calidad del sueño, etc.”.

Por ello el Colegio de Psicólogos alerta de que “además de tratar la adicción a las criptomonedas, y los factores que predisponen o mantienen esta dependencia, es necesario proporcionar al paciente los mecanismos para evitar que sustituya o desplace dicha adicción a otras conductas o consumo de sustancias”.

El organismo señala que "es fundamental que en los planes de drogodependencias se tengan en cuenta, y que se realicen campañas informativas y formativas dirigidas tanto al entorno profesional como al no profesional (familiares, padres y madres, docentes y otros colectivos)".