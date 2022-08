El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha advertido este lunes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que su partido "no tolerará injerencias soberanistas", y ha reivindicado las relaciones con Cataluña siempre desde la cooperación y nunca desde la "subordinación".

Mazón ha participado hoy en la inauguración del curso político del PP Catalán y ha comparecido posteriormente en rueda de prensa junto al presidente popular en la provincia de Barcelona, Manu Reyes. "Tenemos muchas cuestiones en común, mucho que cooperar en el presente y futuro, y mucho que reivindicar en un curso clave para el futuro de Cataluña, de la Comunitat Valenciana y de España", ha afirmado Mazón.

El gobierno de Puig "es el primero que no respeta nuestro Estatuto de Autonomía, no denominando a la comunidad como indica en su artículo número uno, y también siendo cómplice de algunas insinuaciones soberanistas que no van a ningún lado y que tienen que ver con la denominación de Países Catalanes", ha denunciado Mazón.

En cambio, él ha esgrimido que Cataluña y Comunidad Valenciana "son más fuertes juntas" y desde el "respeto mutuo", por lo que ha instado a ambos gobiernos, el catalán y el valenciano, a trabajar de la mano para afrontar problemáticas que les afectan por igual.

Como ejemplo de ello ha recordado que ambas comunidades son "dos de las más perjudicadas" por el sistema de financiación, por lo que ha hecho un llamamiento a una "coordinación" para lograr una mejora en el modelo actual, como también en lo relativo a las infraestructuras que conectan los dos territorios vecinos.

En ese sentido, ha cargado contra la Moncloa y contra el PSOE por haberse "olvidado" del corredor mediterráneo: "Antes era un ministro de Fomento valenciano, ahora una ministra catalana, y se olvidan de esta infraestructura. Es injustificable el retraso de más de cuatro años", ha resaltado.

El líder de la oposición ha criticado que el transporte de baterías que se fabricarán en la factoría de Volkswagen en Sagunto hasta Martorell "pasen de ser de 300 kilómetros a través de Castellón y Tarragona a 600 kilómetros a través de Teruel y Zaragoza, y a muy baja velocidad".

"El partido socialista se ha olvidado, ha decidido olvidarse del arco mediterráneo", ha afirmado Mazón, a la vez que ha destacado que la ministra sea catalana.

Ha criticado también el nuevo mapa consecional de autobuses interurbanos: "Ha decidido suprimir, esta ministra, o dificultar casi 300 conexiones de Catalunya con la Comunidad Valenciana", ya que según él, se han suprimido 277 líneas que conectan directamente las dos comunidades.