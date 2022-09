En esta serie de artículos orientados a desmontar las mentiras que se difunden para solucionar el problema de la sequía en nuestro país, a aportar luz a la sociedad -o, al menos, intentarlo- para que no se deje engañar por los cantos de sirena interesados o desinformados sobre este fenómeno climático de efectos territoriales y económicos, toca turno a una tercera falsedad que se transmite alegremente.

El problema de la sequía es el derroche de agua en las ciudades y especialmente en las zonas turísticas que malgastan el agua con usos despilfarradores como piscinas, parques de agua o campos de golf. Esto se lanza así, alegremente, demonizando una actividad económica que es una pieza básica, insustituible para nuestra economía como es el turismo en todas sus modalidades y especialmente en la de sol y playa. Pero es que esto es mentira.

El consumo urbano-turístico de agua en nuestro país apenas supone el 15% de la demanda total. Les aporto un dato relevante. La ciudad de Benidorm, a menudo objeto de ataques por su modelo urbano-turístico, es el núcleo urbano con mayor eficiencia en la gestión del agua potable de toda Europa, con un porcentaje de pérdidas en red de apenas un 3%. Revisen esta cifra en sus ciudades y se darán cuenta de lo que es un trabajo serio en la distribución urbana de agua.

El problema de la demanda de agua en España es el problema del gasto agrario que supone el 65% del consumo total, varios miles de hectómetros cúbicos al año. Con tres problemas: sigue aumentando el regadío, se riegan cultivos que no tienen rentabilidad alguna y se siguen utilizando sistemas de riesgo despilfarradores de agua. Urge una reflexión seria sobre el futuro de la agricultura en nuestro país en el contexto del cambio climático, con cultivos que dejarán de tener rentabilidad, otros nuevos que se incorporarán y con alteraciones en los calendarios de cultivo que ya se están notando.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura señalaba la necesidad de apostar por las aguas depuradas como fuente importante de abastecimiento hídrico en el campo español. Es una clave necesaria para el futuro de la agricultura española. Pero como país, deberíamos haber realizado esta política hace un par de décadas cuando se adaptó la Directiva Europea 91/271 y nos dimos cuenta de que se quedaba corta por la calidad de las aguas resultantes para su uso en la agricultura. Ahora toca renovar cientos de depuradoras en toda España para que sus caudales puedan ser utilizados sin rechazo por la agricultura.

Si hay ciudades que están teniendo problemas de abastecimiento y han tenido que aplicar cortes de agua es porque tienen mal diseñado su sistema de almacenamiento y distribución de agua potable. Como se ha señalado en otro comentario, en el contexto climático actual, no se entiende que una ciudad no tenga depósitos de almacenamiento de agua potable con capacidad suficiente para hacer frente, al menos, a seis meses seguidos de carencia de lluvias. No se puede gestionar el agua de un núcleo urbano suponiendo que va a llover siempre con la misma regularidad. Esto es especialmente necesario en las regiones del norte peninsular, acostumbradas a lluvias regulares y constantes. Aquí es donde están surgiendo los problemas, como estamos viendo. Pero esto no quiere decir que la ciudad sea el agente protagonista de la sequía en nuestro país. Otra falsedad de la sequía.