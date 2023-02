El papa Francisco ha aceptado este sábado, 25 de febrero de 2023, la renuncia presentada por monseñor Vicente Juan Segura al oficio de obispo auxiliar de València. Vicente Juan Segura nació el 22 de mayo de 1955 en Tavernes de Valldigna. Realizó los estudios eclesiásticos en el seminario de Valencia y en el Real Colegio de Corpus Christi.

Fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1981. Es Doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma (1988) y Doctor en Derecho Civil por la Universidad de Valencia (1989). Realizó los estudios diplomáticos en la Pontificia Academia Eclesiástica, entre 1985 y 1988. El 1 de julio de 1988 ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede.

En València desde enero de 2020

El 22 de enero de 2005 se hacía público su nombramiento como obispo de Ibiza. Recibió la ordenación episcopal el 14 de mayo del mismo año. El 18 de enero de 2020 se anuncia su nombramiento como obispo auxiliar de Valencia, donde inicia su ministerio episcopal el domingo 2 de febrero del mismo año. En la CEE es miembro del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos.

Cambios en el equipo de Benavent

Hace un par de semanas el papa Francisco aceptó la renuncia del también obispo auxiliar de Valencia Javier Salinas Viñals una vez cumplidos los 75 años. Salinas y el arzobispo Enrique Benavent protagonizaban un día después una emotiva despedida en el Palacio Arzobispal. Monseñor Salinas se dirigió a la diócesis en valenciano, para dar las gracias y mostrar su total disposición a la Iglesia en Valencia: “Done gràcies a Déu per la possibilitat de servir-ho com a cristià, com a sacerdot i com a Bisbe".

Salinas recordaba que “la humilitat és un element fonamental de la vida - si reconeixes que has fet una cosa bona és gràcies a Déu- que ha comptat amb mi a pesar de les meues limitacions”. "La humilitat és clau fonamental per a viure com a persones i como a cristians, especialment”. Los cambios, por renuncia a causa de la edad, comportarán la renovación del equipo del nuevo arzobispo, que tomó posesión del cargo el pasado mes de diciembre.