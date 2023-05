La UCO confirma el amaño del call center que era «de interés para presidencia»

Los dos agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron el primer informe sobre el presunto amaño del «call center» de Imelsa, fechado el 19 de enero de 2016, ratificaron ayer ante la sección quinta de la Audiencia de València los indicios con los que arrancó la investigación de esta pieza separada, la «D», del caso Taula.

Una pieza que puede parecer menor, por la cuantía del contrato del «call center» (842.975,2 euros pagados de 2013 a 2015 a la empresa Servimun SL). Pero que desencadenó la guerra entre Marcos Benavent y su exsuegro Mariano López, asesor externo de Servimun SL y empresario en Xàtiva, que acabó con la entrega a la Fiscalía Anticorrupción de las famosas grabaciones que hizo Marcos Benavent y que originaron el caso Taula.

Unas grabaciones que no sirvieron para iniciar la investigación del presunto amaño del «call center» que, como ratificaron ayer los agentes, se inició por la confesión de Marcos Benavent ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil en 2015. «A raíz de la primera declaración en sede policial de Marcos Benavent fue la primera vez que tenemos constancia del ‘call center’», explicaron los dos agentes. En esa confesión, Benavent señala que «el contrato estaba amañado en el pliego de condiciones. Y que fue un favor que se le hizo a su exsuegro Mariano López. Con la colaboración de varias personas, como funcionarios de la Diputación de València». Además de «señalar deficiencias en la adjudicación y prestación de servicio».

Pese a esta colaboración inicial, los agentes realizaron un seguimiento de Marcos Benavent que permanecía escondido en una casa familiar de Benigànim. Durante una vigilancia, detectaron cómo un familiar del yonqui del dinero confeso se traslada a una vivienda en Cofrentes «descarga cajas y las traslada hasta València al despacho» del primer abogado de Benavent. Ahí es cuando se decide solicitar una autorización para registrar el despacho.

Entre la documentación requisada encontraron los «papeles del sirio», la hoja de ruta sobre las presuntas comisiones en el Plan Eólico que derivaron en el caso Erial por el que se juzgará a Eduardo Zaplana. Pero también una carta sin fecha, ni autor pero con el «encabezamiento: Querido Alfonso».

Una misiva que los agentes atribuyen al exsuegro de Benavent, el empresario de Xàtiva, Mariano López. Una suposición que varias defensas intentaron rebatir. Los agentes explicaron que «la persona que la escribe defiende intereses de Servimun para que continúe y no tenga problemas en la ejecución. Solicita ayuda a Alfonso que está en disposición de ayudarle. Y tiene ascendencia sobre este contrato y sobre Marcos Benavent». Los agentes aseguraron que «damos por sentado que el autor de la carta es Mariano López y que el receptor es Alfonso Rus porque llama la atención el hecho de que esté en disposición de dirigirse a su destinatario en las condiciones en las que se dirige: ‘No me gustaría tener que hacer ninguna tontería’», amenaza de forma velada el autor de la misiva.

Los agentes también detallaron las cadenas de correos electrónicos analizados entre Salvador Deusa, el funcionario de la Diputación de València que supervisó todo el contrato del "call center" y el director del área jurídica de Imelsa o el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. En los mensajes, Deusa se define como «un instrumento», habla de «reglas del juego» y cuestiones sobre el contrato que «no se deben discutir», admite recibir «presiones» y confirma que «el contrato hay que sacarlo porque es de interés para presidencia de la Diputación de València». Indicios que les llevan a afirmar que el contrato estaba amañado y con los que siguieron tirando del hilo.