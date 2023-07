"Fuera hace mucho calor pero nos vemos obligados a salir porque dentro de casa es que te asfixias". Jennifer Barreto, su marido y su hija, Laura, ya no saben qué hacer para hacerle frente a un calor sofocante cuando no hay aire acondicionado en la vivienda y el aire que mueven los ventiladores, quema. «Mamá, estoy muy caliente. Mira, tócame. Echo humo». Así habla la pequeña, de 6 años.

Por eso, cuando la niña se queja del calor no queda otra que buscar un parque con sombra y alguna fuente cercana a la que no le dé el sol. Y que pasen las horas. Suerte que la familia vive en el Paseo de la Petxina, así que el antiguo cauce del ríoTúria se ha convertido en su segundo hogar. Y es que para una familia humilde como la de Jennifer el consumo de ocio con aire acondicionado implica un gasto no asumible para quien padece pobreza energética. Así que la familia se apaña entre el río Turia y dos ventiladores.

«El invierno es duro, pero el verano es desesperante. No lo puedes combatir, no puedes hacer nada. Pones el ventilador y lo que se mueve es el aire caliente. Te duchas y sales sudando. Agua fresca, fruta en la nevera... Nada sirve para quitarte el calor de encima... y es asfixiante», explica la mujer.

En la Comunitat Valenciana más de 140.000 niños y niñas pasan calor insoportable en verano y frío excesivo en invierno. Así, las criaturas viven en hogares donde no es posible tener una temperatura adecuada, según afirma Save The Children tras los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida sobre cómo afecta la pobreza energética en las familias con hijas e hijos.

«Lo primero que tenemos que ver, cuando hablamos de pobreza energética, es qué impacto tiene. Falta de sueño, irritabilidad, aumento de las tensiones... Quien sufre pobreza energética sufre también el resto de pobrezas (habitacional, alimenticia...). Así, las familias se ven obligadas a elegir constantemente: si pago el alquiler, no compro comida. Si gastamos en agua para ducharnos, no podemos comprar el calzado que necesitamos. Hay familias que viven hacinadas en una habitación y claro, en espacios así y ante estas dificultades diarias, las tensiones aumentan», explica el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

Empadronados y con contrato

Frente a estas situaciones, Hernández asegura que hay «escudo térmico, hay ayudas... pero también hay infinita burocracia y enormes dificultades para acceder a ellas y así, muchas familias se quedan fuera porque el contrato no está a su nombre, porque tienen alquilada una habitación o habitan una infravivienda y no tienen padrón...». Por ello, desde Save The Childre apuestan por que se faciliten «estas ayudas y se flexibilicen los requisitos para que lleguen a quienes las necesitan ya que hablamos de hogares con niños y niñas que además, en verano, pasan muchas horas en casa».