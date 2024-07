Teniente general Sáez Rocandio: "Quiero que la sociedad valenciana vea al Ejército próximo, útil y a su servicio"

El teniente general Luis Sáez Rocandio ha tomado posesión esta mañana en el Salón del Trono del convento de Santo Domingo como jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) del Ejército, cuya sede está en la antigua Capitanía General de València, y luego se ha desplazado a la base militar Jaume I de Bétera para asumir el mando también del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN. La que ya es máxima autoridad militar de la Comunitat Valenciana en sus primeras palabras a los medios de comunicación ha destacado su voluntad de que "la sociedad valenciana vea al Ejército próximo, útil y a su servicio".

El teniente general Sáez Rocandio toma hoy el mando en Valencia /

Sáez Rocandio, que en sus más cuatro décadas de carrera militar ha dirigido durante 8 años a unidades de operaciones especiales y ha sido jefe de la Brigada Paracaidista (Bripac) durante cuatro años, ha subrayado "la grandísima responsabilidad" que supone dirigir el CGTAD, "un cuartel general único y que, en cuanto a capacidades operativas, es la mayor gran unidad de mando que tiene el Ejército de Tierra y, además, tiene un doble componente: nacional y multinacional, ya que somos un cuerpo de Ejército a disposición de los aliados en la OTAN".

"Lo más importante es elemento humano"

El teniente general asegura que para el "lo más importante del CGTAD es el elemento humano, sus hombres y mujeres, nuestros soldados, que se preparan todos los días con exigencia y con compromiso para afrontar su misión, que no es otra que estar preparados allí donde se nos necesite y donde la sociedad precise". Por eso, ha añadido el alto oficial nacido en San Sebastián en 1964, "mi objetivo principal es mejorar su disponibilidad, mejorar su preparación, y por esa razón velaré especialmente por su moral, sus condiciones de trabajo y de vida con el fin de cumplir lo mejor posible nuestra misión, que no es otra que servir a la sociedad española".

El teniente general Luis Sáez Rocandio, nuevo jefe del CGTAD, en el Salón del Trono del antiguo convento de Santo Domingo. / J. M. López

"Soy muy consciente de donde estoy, pues no se me escapa la importancia que tiene València, una de las principales ciudades de España, y también la Comunitat Valenciana en el marco nacional", ha insistido Sáez Rocandio antes de explicar que como máximo representante de las Fuerzas Armadas en nuestra autonomía "la tercera responsabilidad que afronto es la relación institucional, pues quiero cuidar especialmente la cultura de defensa y me gustaría mucho que la sociedad valenciana y la sociedad española percibiera su Ejército como un ejército útil y cercano, que viene de la sociedad y que vuelve a la sociedad". "Los militares somos ciudadanos, igual que el resto de la sociedad y lo único que nos diferencia del resto de la ciudadanía es nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso para servir a la sociedad, así que intentaré estar cerca de nuestros ciudadanos", ha añadido.

"Unos de los mejores mandos a los que se puede aspirar"

Sáez Rocandio, que se ha mostrado muy emocionado durante su discurso de toma de posesión, ha agradecido al Jefe de Estado Mayor del Ejército, el general de ejército Amador Enseñat y Berea, que ha participado en el acto, y a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, "por proponer y aprobar mi nombramiento como general jefe del CGTAD, sin duda uno de los mejores mandos a los que un oficial general pudiera aspirar".

Sus primeras palabras han sido para los hombres y mujeres que tendrá a su mando en València: "Queridos soldados, hoy llega esta unidad un viejo militar que, tras una vida entera dedicada al servicio, siempre buscando nuevos retos, se encuentra ya como veterano general con uno de los más grandes, el mando del CGTAD, un mando operativo, un mando único y singular que debe afrontar un doble reto nacional e Internacional". "Este soldado que viene a mandaros entiende el mando como servicio, pues como bien me enseñaron en la Academia General Militar de Zaragoza, mandar es servir: servir a nuestros ciudadanos, contribuyendo con nuestro trabajo y esfuerzo a la seguridad nacional, pilar básico de una sociedad abierta y democrática como la española y condición indispensable para su prosperidad y para su progreso".

Sáez Rocandio en el momento de jurar el cargo de jefe del CGTAD / J. M. López

Sáez Rocandio ha querido mostrarse próximo a la sociedad valenciana al destacar que "tras una larga vida de servicio recorriendo gran parte de la geografía española y de extranjera, es para mí una grandísima satisfacción recalar en tierras valencianas, en la 'terreta' que tan bien nos acoge para asumir el mando de esta unidad de tan alto prestigio". Además, se ha encomendado "a la Virgen de los Desamparados, nuestra 'Geperudeta', para que me ampare y guíe mis primeros pasos en este nuevo y apasionante reto".

El teniente general Sáez Rocandio recibe el banderín del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en la base de Bétera. / CGTAD

Reconocimiento al teniente general García-Vaquero Pradal

También ha tenido palabras de reconocimiento para su predecesor en el cargo, el teniente general Fernando García-Vaquero Pradal, quien tras una década al timón del CGTAD ha pasado a la reserva: "Quiero agradecerle el estado en que recibo el mando, su conocimiento, personalidad e impronta se palpa allí por donde uno pasa. El listón está bien alto, me lo ha puesto realmente difícil, pero podrá estar seguro de que trabajo y empeño no van a faltar para mantener su legado".

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la toma de posesión ha sido cuando el teniente general se ha dirigido a su mujer y sus hijos. "En este nuevo reto me acompaña una vez más mi familia, siempre apoyando mis avatares con extrema lealtad y paciencia. Sin ellos yo no estaría aquí hoy y sé que no hay ni gestos ni palabras que puedan reconocer su infinita generosidad. Querida familia muchas gracias una vez más", ha dicho visiblemente emocionado.

Toma de posesión del teniente general Luis Sáez Rocandio como nuevo jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de València / J. M. López

"Será un extraordinario jefe del CGTAD"

El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), el general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha elogiado la "entrega al cumplimiento del deber" del teniente general García-Vaquero Pradal, "gran militar y persona que cumplió brillantemente sus cometidos de jefe del CGTAD y representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunitat Valenciana". De su sucesor, el teniente general Sáez Rocandio, el JEME ha alabado "su capacidad de trabajo, amor a la responsabilidad, liderazgo a través del ejemplo férreo, compromiso con la misión y los propósitos del mando, la preocupación por sus subordinados, su discreción, eficiencia, compañerismo y hombría de bien, su humildad a través de su educación y afabilidad con todos los que le rodean, son todas señales que no dejan lugar de duda que será un extraordinario jefe del CGTAD".

El teniente general Sáez Rocandio y el JEME, el general de ejército Enseñat y Berea, en la Base Jaume I de Bétera. / CGTAD

El general de ejército Enseñat y Berea también ha destacado que la Comunitat Valenciana es "una 'terreta' que acoge de forma inigualable al Ejército" y "cuenta con una importante guarnición militar y con gran tradición de relación entre la sociedad y el Ejército, con múltiples muestras de Unión desde la tradicional falla de las Fuerzas Armadas hasta las jornadas de puertas abiertas del convento de Santo Domingo, con su magnífica sala capitular o su Salón del Trono, que la colaboración entre instituciones y el Ejército permite cuidar de esta maravilla arquitectónica".

Foto de grupo del JEME, en el centro, acompañado por el nuevo jefe del CGTAD, y autoridades y representantes de la sociedad civil valenciana. / CGTAD

Al acto de toma de posesión han asistido, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana, Pilar de la Oliva; el Fiscal Superior autonómico, José Francisco Ortiz; la Consellera de Justicia e Interior, Salome Pradas; el arzobispo de València, Enrique Benavent; y cuatro rectores de universidad: Mavi Mestre (UV), José Esteban Capilla (UPV), José Manuel Pagán (UCV) y Rosa Sanchidrián (UEV), así como el diputado de Vox en el Congreso, Carlos Flores Juberías.