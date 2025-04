La Generalitat declara la situación 1 de Emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha declarado la Situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana ante el apagón generalizado que ha afectado a España y Portugal.

Esta declaración supone la recomendación de no utilizar el teléfono si no es necesario y guardar la batería para emergencias reales y no satures la línea.

También incluye evitar la utilización del coche o hacer trayectos largos, además de la recomendación de usar una radio convencional para seguir recibiendo información actualizada.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a À Punt, ha pedido calma a la ciudadanía y aconseja no utilizar el teléfono, evitar desplazamientos innecesarios y únicamente utilizar el 112 en casos de emergencia.

Desde el 112 se aconseja a los ciudadanos no utilizar el teléfono de emergencias si no es exclusivamente para comunicar una emergencia en curso. Desde el Centro de Coordinación se recomienda a los responsables municipales que informen a sus vecinos por los cauces habituales.