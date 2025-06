Víctimas de la dana: Peinan dos kilómetros del río Júcar en busca del desaparecido en Montserrat

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha realizado este miércoles una búsqueda en el río Júcar en la que ha peinado unos 2.000 metros cuadrados en busca de un hombre desaparecido en Monstserrat como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre. Así lo ha explicado el sargento jefe del GEAS de Valencia, José Luis Fernández, que ha detallado que esta parte del río ya la habían peinado tres veces pero se habían quedado "zonas profundas" por revisar y es lo que están haciendo este miércoles, a requerimiento de la compañía de Sueca de la que depende su equipo.

El GEAS de la Guardia Civil realiza una búsqueda en el río Júcar de las tres personas desaparecidas por la dana / Efe/Biel Aliño

"Usamos un sistema de búsqueda en agua con corriente. Ponemos cuerdas lastradas en el fondo, hacemos como carriles y los vamos recorriendo limpiando la zona. Poco a poco iremos descartando zonas hasta llegar a Cullera", ha añadido y ha explicado que una pareja baja a bucear mientras la otra monta y desmonta el campo y luego hace el relevo. Se trata de una zona de 3 ó 4 metros de profundidad, con fondo de arena y cantos de piedra y una corriente que "no es excesiva", lo que ayuda en su trabajo y les permite trabajar bastante "tranquilos", según el especialista.

Tres zonas de búsqueda

"Por la dana hay tres zonas de búsqueda. Esta es una de un desaparecido en Montserrat que, teóricamente, fue arrastrado por el río Magro llegó al Júcar y fue arrastrado por las aguas de este río", ha explicado. Preguntado por la tecnología y los materiales que usan en la búsqueda, ha dicho que además de los equipos autónomos de respiración, a veces usan el dron acuático porque "la tecnología que se puede usar en el río viene limitada por la visibilidad".

Cuarenta o cincuenta inmersiones al año

El sargento del GEAS ha explicado que en su equipo son nueve agentes, de los cuales cinco están cubriendo otro servicio, y para el mantenimiento de su calificación profesional tiene que hacer una preparación física y técnica y entre 40 y 50 inmersiones al año. "Nuestro plan de mantenimiento nos marca un número de inmersiones y debido a la catástrofe de Valencia, nuestro equipo hace todas la prácticas en el medio acuático donde hay desaparecidos -ha añadido-. Una vez o dos veces por semana se van repartiendo en las tres zonas de búsqueda" activas por la dana.

Arrastrado al mar

Preguntado por las probabilidades de que el cuerpo que buscan haya sido arrastrado al mar, ha afirmado que "caben todas" porque, por ejemplo, el cadáver de la hija del desaparecido que buscan en Pedralba, "falleció en la riada y apareció a 45-55 kilómetros arrastrada por las aguas en el mar territorial en Cullera". Además de Pedralba y el río Júcar, l'Albufera es otra de las zonas de búsqueda de desaparecidos por la dana, ha recordado y ha indicado que "cada dos o tres semanas" regresan a esta zona del río Júcar y que el departamento de Inteligencia de la Guardia Civil "advierte movimientos de tierra" y les va orientando adónde ir.

"El río tendrá 60 kilómetros, está todo limpio y en las zonas profundas es donde estamos bajando; la Guardia Civil siempre tiene pendiente la búsqueda de desaparecidos en las catástrofes", aunque hayan pasado ocho meses, como en la dana, ha concluido. Por otra parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este miércoles que la búsqueda de las tres víctimas mortales por la dana "es permanente".

"No hemos parado de buscar y no vamos a parar de buscar. Hay momentos puntuales en los que se intensifica más el trabajo en una zona pero no responde a una información concreta y precisa sino a las labores de búsqueda que se están llevando a cabo en durante todos estos días; y así vamos a seguir", ha asegurado en unas declaraciones ante los periodistas en la sede de la Delegación del Gobierno. Además, ha recordado que establecieron protocolos para que la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque ya no está movilizada, ayude a la Guardia Civil "a poder desarrollar también estas labores de búsqueda en diferentes puntos".