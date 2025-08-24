Morant disfruta del regreso de Orriols a Primera

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, no quiso perderse el estreno liguero del Levante UD en el Ciutat de València en su regreso a Primera División, en el que se enfrentó al FC Barcelona (2-3). Morant subió a sus redes sociales una fotografía acompañada por los presidentes de ambos clubes, el 'granota' Pablo Sánchez y el 'culé' Joan Laporta.

"En el estadio Ciutat de València con los dos presidentes, disfrutando del partido Levante-Barça. El primero del Levante en Primera División esta temporada a casa", escribió. Tal vez por su cargo de ministra, Morant trató de guardar cierta imparcialidad en su publicación, si bien incluyó un emoticono de una rana, un claro guiño al equipo 'granota'.