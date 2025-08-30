Vecinos de Chiva, Cheste y Torrent ya avisaron por la mañana al 112 de problemas en barrancos en sus términos municipales

Vecinos y vecinas de Chiva, Cheste y Torrent ya avisaron por la mañana al 112 de inundaciones en sus términos municipales, según confirman los informes del teléfono de emergencias 112 remitidos por la Generalitat al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja que investiga los 228 fallecimientos del 29 de octubre. Y que también recoge la cronología elaborada por la Guardia Civil para la causa de la dana. Detalles que confirman el hecho de que los primeros problemas de la fatídica jornada de la dana ya se detectaron durante la mañana del 29 de octubre.

Unos datos también ratifican la declaración de la catedrática de Geografía de la Universitat de València y una de las máximas expertas y conocedoras del barranco del Poyo (o de Chiva, Poyo, Torrent o Catarroja), Ana Camarasa, que declaró el pasado 10 de julio ante la jueza y el fiscal de la dana.

Camarasa explicó a preguntas de la magistrada que el 29 de octubre se produjeron "dos nucleos muy grandes, uno por la mañana y otro por la tarde. El primero ocurrió entre las 5 y las 10 de la mañana y el de la tarde entre las 15 y las 20h". La máxima experta en el barranco del Poyo advirtió que "el núcleo de precipitaciones de la mañana ya produjo un volúmen de crecida importante, con mucha cantidad y mucha intensidad". Unas precipitaciones acumuladas a las de días anteriores que provocaron, determinó Camarasa, que "la cuenca se impermeabilizara... Cuando llega el núcleo de la tarde, que es más fuerte, constante e intenso, no funcionaba ninguno de los procesos de transferencia [del agua] hacia los almacenes subterráneos". Y al no poder absorber toda la cantidad de agua que llovió por los cauces habituales "no tienen más remedio que desbordar y buscar paleocauces, que son vías de agua de los sistemas mediterráneos que se construyen".

Así que "la cuenca alta se impermeabilizó de forma natural con las lluvias antecedentes y el primer foco de intensidad de la mañana: entre las 5 y las 10 de la mañana en el aforo de la Rambla del Poyo [en el cruce del barranco con la A-3] lo que llueve es la lluvia media del aforo de 498 milímetros (mm) y eso es mucho, mas de lo que se recogió en el año 2000", cuando se registraron otras inundaciones en l'Horta Sud, explicó la catedrática de geografía a la magistrada.

De ahí que las precipitaciones de la tarde ya remata, es más intensa, más grande duradera y constante, con intensidades altas mantenidas. En el pluviómetro de Chiva calculé que por encima de los 80 milímetros hora (mm/h) mantenidos durante más de cinco horas. Y las puntuales pasaban de los 300 mm/h".

De ahí la importancia de haberse anticipado en la convocatoria del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que se convocó a las 17 horas, cuando ya había alrededor de quince personas desaparecidas, y con el mayor pico de llamadas al 112 en una hora: 2.438 avisos de los ciudadanos, como contó Levante-EMV.

Las llamadas al 112 ya se produjeron con la primera crecida en la cuenca de los barrancos de Chiva-Poyo-Torrent-Catarroja y Gallego-Horteta. "Desde las primeras horas de la mañana, como consecuencia del volumen del caudal que transportaba en esos momentos el barranco de Chiva, comenzaron a producirse los primeros incidentes y desbordamientos", señala la Policía Judicial de la Guardia Civil en la cronología entregada al juzgado de Catarroja. De hecho, el 112 recibió a las 10.19 horas una llamada identificada por el operador de emergencias como "rescate" por "agua en el inmueble, llamante dice que barranco desbordado".

En Cheste, donde a la rambla de Chiva se unen los barrancos de la cueva Morica y Grande, la Guardia Civil también confirma que "al igual que se registró en la localidad de Chiva, durante las primeras horas de la mañana y como consecuencia de unas intensas primeras precipitaciones, se registraron varias llamadas (4), que alertaban de agua en inmueble, incomunicación o necesidad de rescate por las precipitaciones que se estaban produciendo. Estas llamadas quedaron registradas entre las 08.59 y las 10.25 horas".

Por último, desde Torrent ya se recibió una llamada a las 9.14 horas de la mañana alertando que les entraba "mucha agua al edificio, varios pisos afectados". Y otra llamada a las 14.07 horas que también alertaba sobre "el barranco inundado y desbordado", aunque no cita cuál ya que en Torrent confluyen el Poyo, Horteta y Gallego. Fuentes del Ayuntamiento de Torrent descartan que el barranco se hubiera desbordado a las 14 horas y sitúan el desbordamiento "pasadas las seis de la tarde".

Sea como sea, la Generalitat declaró la alerta hidrológica en el barranco del Poyo a las 12.20 horas del 29 de octubre de 2024, tas recibir un aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En ese momento Emergencias acordó con el Consorcio de Bomberos de la provincia de Valencia activar a los bomberos forestales para vigilar la zona de Torrent, Picanya y Paiporta a las 12.48 horas.

La orden se hizo efectiva a las 13.05 horas. Un vehículo ligero y una autobomba de la unidad de forestales de Buñol se pusieron en marcha con la finalidad de realizar lecturas de nivel de agua en la rambla en las escalas de Riba-roja y Cheste. Se dirigen a esa zona, “parte alta de la cuenca, dado que si se alcanza un nivel crítico en ese punto la consecuencia sería la afectación directa en los municipios aguas abajo, en concreto Torrent, Picanya y Paiporta”. En torno a las 14 horas, una primera medición identifica una lámina de agua de entre 70 y 80 centímetros. A las 14.40 horas, el nivel bajó a la mitad, “aproximadamente 40 centímetros”. Solicitaron instrucciones al Centro de Comunicaciones y Control de Consorcio Provincial de Bomberos, y “se les indicó el regreso a base vía radio para quedar en expectativa de servicio”. Eras las 14.43 horas. Y diez meses después aún se desconoce quién ordenó a los bomberos de la vigilancia del barranco del Poyo.