Firmas contra los bulos y los “medios basados en mentiras”

“La Sociedad Civil por la veracidad de la información”. Es el encabezado que se puede leer en la web manifiestoveracidad.org . “La sociedad civil tiene un papel fundamental en la construcción de una comunidad informada y responsable. La desinformación y noticias falsas afectan a la confianza, decisiones y valores”, se explica en la página. La web, que dice estar creada por la sociedad civil valenciana, todavía no exhibe los firmantes de un manifiesto que reclama medidas decididas contra los bulos y la desinformación. En concreto, proponen “no participar en cadenas de bulos ni en medios que los difundan, denunciar medios y publicaciones que se basen en mentiras, realizar pedagogía de riesgos y publicaciones basados en mentiras, y ofrecer fórmulas que eviten o minimicen las consecuencias de las mentiras”. “Juntos podemos contribuir a construir una sociedad mejor informada y más democrática”, puede leerse en la página.

El manifiesto está abierto a la firma para particulares y entidades y colgado en la web. En el texto, la “sociedad civil” firmante “expresa su hartazgo ante las mentiras, los bulos y la desinformación que parecen haberse adueñado del espacio comunicativo”. “Una práctica que, en décadas recientes, en la sociedad digital y en un contexto de polarización política y de nacionalismo exacerbado, se ha convertido en una industria que recorre el planeta y que es utilizada en las redes sociales y en la vida política de manera sistemática”, denuncian.

“Una auténtica pandemia de mentiras”

Por eso, consideran urgente “establecer una corriente de opinión que surja del seno de la ciudadanía organizada, que frene la creciente ola que invade, desde las redes sociales y otros espacios, por su alcance y tamaño, hasta el mismo debate político”. “Somos conscientes de que estamos sometidos a una auténtica pandemia de mentiras, una catarata constante de supuestas noticias que no lo son, falsedades vendidas como auténticas, y que cumplen aquello que define claramente al engaño: decir, inventar, trasladar algo que no es cierto y hacerlo con una intención determinada”, lamenta el manifiesto. También, dicen, de la “extraordinaria potencia de la tecnología, poseedora de una capacidad de difusión y multiplicación infinita”,

“Como ya establecieron los padres del nazismo, una mentira mil veces repetida se convierte en verdad. Otro engaño porque, en realidad, esa mentira mil veces repetida se multiplica en otras mil mentiras reproduciéndose ad nauseam”, denuncian. Así, promotores y firmantes del manifiesto consideran que la sociedad civil organizada “debe ejercer responsabilidades que no se limitan tan solo a cuestiones tradicionales”. “Los nuevos retos nos dirigen hacia nuevos territorios. Una de sus funciones debería ser la de fortalecer el dialogo y la comunicación, basado en evidencias y en hechos, para crear una ciudadanía robusta y proteger a las personas más vulnerables”, apuntan.

Contra el clickbait y los datos no contrastados

En este sentido, señalan que los medios de comunicación tradicionales “han sido, y deben continuar siendo, pieza clave en una sociedad democrática” aunque “la realidad del momento actual hace necesaria una coexistencia, en igualdad de condiciones, entre las formas tradicionales y las nuevas estrategias de comunicación”.

Por estos motivos, ven “indispensable” que se regule un marco común para el trabajo de los medios de comunicación, así como la aplicación y cumplimiento del Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo 2024/1083 aprobado el pasado año. “Los medios más recientes son los más vulnerables al riesgo de la desinformación. Las plataformas de mayor uso están colonizadas por rótulos sensacionalistas que, en numerosas ocasiones, solamente buscan titulares de cebo o conseguir clickbaits a través de datos no contrastados”, denuncian. Como fin último, reivindican que los derechos del cuerpo social “no sean suplantados por las mentiras e intereses de organizaciones que pretenden alterar la democracia y la convivencia en beneficio propio”.