À Punt responde a la jueza que le dará el vídeo del Cecopi "cuando lo requiera", aunque ya lo ha pedido dos veces

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana Sociedad Anónima (Cacvsa), gestora de la radio y televisión pública valenciana, À Punt, ha remitido un escrito a la jueza de la dana en el que señala "que esta entidad hará entrega de cuanto material audiovisual dispone (grabaciones de audio, grabaciones de vídeo o grabaciones de ambos tipos) en el momento sea requerido por parte de este juzgado".

Aunque sobre la grabación del 29 de octubre del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, Cacvsa-À Punt señala que "se corresponden con grabaciones de “mudos” (bruto de cámara que registra imagen para ilustrar piezas informativas, sin que exista autorización para registrar sonido) de las que se dispone del sonido ambiente registrado". En esta grabación se se escucha a la entonces consellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el mensaje Es Alert (detalle que negó al declarar como investigada) y señalar que no le apetecía" llamar a Miguel Polo, tras un receso del Cecopi.

À Punt señala al respecto que el audio de este vídeo "no puede ofrecerse voluntariamente por cuanto no se disponía de autorización para su registro, circunstancia que fue expresamente advenida por el personal de la Generalitat". Por lo tanto, defienden desde À Punt, "su difusión voluntaria podría suponer, tal como se indicó por este juzgado en un auto del 8 de septiembre de 2025 una vulneración del 'secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente”. Aunque, concluyen, "sin perjuicio de lo cual, en caso de ser requerida la aportación del audio que acompaña a los “mudos”, se pondrá a disposición del juzgado con carácter inmediato".

De esta manera, À Punt acata la petición judicial sobre el audio-video del cecopi, que ha permanecido inédito diez meses y medio, aunque insiste a la jueza en que lo "requiera". A pesar de que la jueza de la dana ya ha solicitado en dos ocasiones a À Punt que remita las grabaciones en su poder.

La primera petición de material audiovisual que hizo la jueza de la dana fue el pasado 7 de febrero (siete días después de asumir toda la causa). La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, requirió a siete medios de comunicación que le remitieran información sobre la dana. "Requiérase a Àpunt, RTVE, Atresmedia, Mediaset, Grupo Prisa, Levante-EMV y Las Provincias "material videográfico de la crecida en la rambla del Poyo, con especificación en lo posible del lugar y hora en que fueron tomadas las imágenes".

La magistrada también reclamaba a las cinco corporaciones audiovisuales "las declaraciones efectuadas por las autoridades y responsables de emergencias, sobre el conocimiento del Es Alert, la viabilidad de su utilización y su regulación". Y también pedía a los siete medios de comunicación "un informe de las comunicaciones que se efectuaron por las autoridades con competencias en materia de emergencias a través de conferencias de prensa, declaraciones públicas, comunicados oficiales a los medios sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas del 29 de octubre, con expresión del momento y lugar en que se llevaron a cabo". Peticiones que no reclamaban directamente el video del Cecopi, aunque el material grabado por À Punt sí podía entrar en la primera categoría definida por la jueza: el "conocimiento del Es Alert".

Doce días después, la Corporació valenciana de mitjans de comunicació (CVMC), antecesora de la CAVC, remitió un escrito al juzgado de Catarroja el 19 de febrero. “Se pone en conocimiento del juzgado que esta entidad dispone de grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la dana, quedando a disposición del juzgado para cuanto pudieran precisar”. La jueza respondió en una providencia el 22 de abril: "Solicítese a la misma las grabaciones, piezas informativas y los programas relacionados con la cobertura de la dana, que no hubieran sido aportados con anterioridad". Petición que ya no se atendió.

El partido Ciudadanos, acusación popular y particular de varias víctimas en la causa de la dana, pidió a la jueza el 5 de septiembre que requiriera "a À Punt Média información sobre la existencia o no de una grabación de audio de una de sus cámaras que el día 29 de octubre de 2024 estaba en el interior del Cecopi y que durante unos minutos estuvo apagada su imagen, pero no su sonido y presuntamente pudo grabar conversaciones de los presentes".

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra respondió con cautela. "En el procedimiento ya obran las grabaciones de los programas emitidos por la televisión autonómica À Punt. La posibilidad de aportación al proceso dependería de la voluntad de aportación al medio periodístico".

Y añadía que "no es factible acceder a los archivos de cualesquiera grabaciones que se pudieran haber obtenido por los medios. Entraría dentro del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente", alegaba. "En cualquier caso, -continuaba- se desconocen las circunstancias en que se produjo la eventual grabación, si el periodista o el camarógrafo estaba junto a la cámara, por lo que no es admisible el requerimiento pretendido", respondía a Ciudadanos en un auto del 8 de septiembre.

Aunque el miércoles 10 de septiembre, RTVE (Radio televisión española) emitía en el telediario de las 15 horas la noticia del video y el sonido del Cecopi del 29 de octubre. De ahí que la magistrada decidiera el pasado viernes 12 de septiembre aceptar el ofrecimiento de la Cvmcsa (ahora Cacvsa) del 19 de febrero en la que ofrecía "grabaciones, piezas informativas y programas" de la dana. Y que, se presupone, debería incluir la famosa grabación del "mudo" del Cecopi. El lunes 15 de septiembre, la magistrada volvió a señalar en una providencia que esperaría a la respuesta de À Punt para pedirle el bruto de la grabación del Cecopi. Así que tras la respuesta remitida hoy al juzgado, la magistrada de la dana resolverá en resolución aparte, "una vez obre en la causa la contestación de la dirección de À Punt al requerimiento efectuado el 12 de septiembre de 2025".

En un comunicado remitido desde À Punt Radiotelevisió Valenciana señalan que el envío del video "siempre que así lo requiera" la magistrada se debe a que la difusión voluntaria del mudo le podría hacer "incurrir en resposabilidades penales, también para los trabajadores que grabaron la reunión del Cecopi". Y reitera en el comunicado las "consecuencias que podrían suponer la difusión voluntaria del bruto de cámara correspondiente a la reunión de las 19:00 horas del Cecopi del 29 de octubre, ya que se trata de un "mudo", un segmento audiovisual con imagen "cuyo audio no está autorizado a grabar", expone.

"Expresamente advertido"

Y desde la radio pública valenciana subrayan que el propio equipo de À Punt "fue expresamente advertido de ello por personal de la Generalitat Valenciana al tratarse de una reunión celebrada a puerta cerrada".

Mediante esta providencia, el órgano judicial solicita a À Punt si mantiene el ofrecimiento realizado el 19 de febrero de 2024 relativo a la entrega de la totalidad del material audiovisual -tanto imágenes como audios- vinculado a la dana y, en particular, el correspondiente a la reunión del Cecopi celebrada el 29 de octubre.