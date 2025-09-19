Vaivén
Aguirre desembarca en València con su libro
"Por qué lo que funciona es el liberalismo". Es la tesis que defenderá el próximo miércoles 1 de octubre a las 19 horas la entre otros cargos expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en València como parte de la gira de presentación de su libro. Así reza el antetítulo de su obra, 'Una liberal en política', sobre el que hablará en el Palacio Colomina de la Universidad CEU.
Según el cartel del acto difundido en redes sociales, a quien dirigiera la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 se le anuncia como 'autora del libro y política' y estará acompañada por Vicente Navarro de Luján, rector honorario de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Falta ver si alguien del PPCV acude a escucharla y a darle o no la razón en su tesis sobre el liberalismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre