Miguel Polo, tras ocho horas ante la jueza de la dana: "Por supuesto que no hubo apagón informativo"
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado a la salida de su declaración como testigo en la causa de la dana que no hubo "ningún apagón informativo" por parte del organismo que dirige. "Estuvimos dando información en todo momento", ha señalado Polo quien ha añadido que creía que esa información que se estaba transmitiendo estaba "teniendo en cuenta" en el Cecopi que, ha recordado, "en ese momento estaba a negro".