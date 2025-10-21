Tribunales
La empresa Savia valoró trasladar a la residencia de Paiporta a usuarios de Cheste, Requena y Lliria "debido a la alerta por lluvias"
La Conselleria de Servicios Sociales remite al juzgado el informe del centro en el que murieron seis personas usuarias y se indaga si otras dos hospitalizadas fallecidas lo hicieron por secuelas de la dana
Aemet certifica a la jueza de la dana que no le consta "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información mantenido directamente con el departamento que dirige Susana Camarero el 28 y 29 de octubre de 2024
La empresa gestora de residencias de personas mayores Savia valoró trasladar a la residencia de Paiporta a usuarios de Cheste, Requena y Lliria "debido a la alerta por lluvias" durante la mañana del 29 de octubre, según consta en un informe incorporado a la causa de la dana remitido por la vicepresidencia primera y Conselleria de Sercicios Sociales y notificado esta mañana a las partes. La decisión no se llevó a cabo y eso les salvó la vida tanto a las personas usuarias como a los responsables que podrían haberse trasladado para atender a más usuarios ya que la residencia de Paiporta quedó con la planta baja arrasada y con seis personas usuarias fallecidas, como ha contado Levante-EMV.
La Conselleria de Servicios Sociales ha remitido al juzgado el informe del centro en el que murieron seis personas usuarias y se indaga si otras dos hospitalizadas fallecidas lo hicieron por secuelas de la dana, a petición de la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.
En otro informe aportado a la causa, la Agencia estatal de meteorología (Aemet) certifica a la jueza de la dana que no le consta "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información" mantenido directamente con el departamento que dirige Susana Camarero el 28 y 29 de octubre de 2024
Suscríbete para seguir leyendo
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa
- Las lluvias auguran una campaña de setas histórica