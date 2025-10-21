Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La empresa Savia valoró trasladar a la residencia de Paiporta a usuarios de Cheste, Requena y Lliria "debido a la alerta por lluvias"

La Conselleria de Servicios Sociales remite al juzgado el informe del centro en el que murieron seis personas usuarias y se indaga si otras dos hospitalizadas fallecidas lo hicieron por secuelas de la dana

Aemet certifica a la jueza de la dana que no le consta "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información mantenido directamente con el departamento que dirige Susana Camarero el 28 y 29 de octubre de 2024

Inundaciones en Paiporta debido al desbordamiento del barranco de Torrent o del Poyo.

Inundaciones en Paiporta debido al desbordamiento del barranco de Torrent o del Poyo. / Miguel Angel Montesinos

Laura Ballester

València

La empresa gestora de residencias de personas mayores Savia valoró trasladar a la residencia de Paiporta a usuarios de Cheste, Requena y Lliria "debido a la alerta por lluvias" durante la mañana del 29 de octubre, según consta en un informe incorporado a la causa de la dana remitido por la vicepresidencia primera y Conselleria de Sercicios Sociales y notificado esta mañana a las partes. La decisión no se llevó a cabo y eso les salvó la vida tanto a las personas usuarias como a los responsables que podrían haberse trasladado para atender a más usuarios ya que la residencia de Paiporta quedó con la planta baja arrasada y con seis personas usuarias fallecidas, como ha contado Levante-EMV.

La Conselleria de Servicios Sociales ha remitido al juzgado el informe del centro en el que murieron seis personas usuarias y se indaga si otras dos hospitalizadas fallecidas lo hicieron por secuelas de la dana, a petición de la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

En otro informe aportado a la causa, la Agencia estatal de meteorología (Aemet) certifica a la jueza de la dana que no le consta "ninguna comunicación, consulta o intercambio de información" mantenido directamente con el departamento que dirige Susana Camarero el 28 y 29 de octubre de 2024

