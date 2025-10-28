La víctima del 'crimen del contenedor' es hoy enterrada en Almassora
Los familiares de Vicente Domínguez lo despiden a las 16 horas en la Iglesia de la Natividad
Ramón Pérez
Vicente Domínguez será enterrado hoy en su localidad natal, Almassora, nueve días después de que encontraran su cadáver en un contenedor de la avenida Pérez Galdós de Castelló.
Sus familiares lo despedirán a partir de las 16.00 horas en la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, donde se oficiará una misa en recuerdo del difunto.
Resultados de la autopsia
La autopsia de Vicente Domínguez, exmarido de la alcaldesa de Almassora, María Tormo, determinó que tenía dos tipos de lesiones diferentes: hematomas en un ojo, consistentes con un golpe con el puño o con un objeto contundente; lesiones propias de la prensa del contenedor de basuras.
Hipótesis de los investigadores
Los agentes están convencidos de que quienes agredieron a Vicente, de unos 45 años, lo arrojaron al contenedor convencidos de que ya estaba muerto y buscaban deshacerse del cuerpo de manera rápida.
Sin embargo, los investigadores concluyeron que todavía estaba vivo cuando lo arrojaron y que murió más tarde a consecuencia de las heridas de la prensa del camión, sin que los operarios, cuando se dieron cuenta, pudieran hacer ya nada por salvar su vida.
Investigación en curso
Los investigadores de la Policía Nacional siguen trabajando en el caso para atrapar a los responsables del crimen, y desde el pasado domingo tratan de buscar entre las cámaras de seguridad y consultar al círculo de Domínguez.
