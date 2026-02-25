El PSPV abre expediente disciplinario al alcalde de Almussafes, Toni González, por amenazas a Morant

La batalla orgánica en que se ha convertido el caso de presunto acoso laboral y sexual del alcalde de Almussafes, Toni González, escala de intensidad. El Comité de Ética y Garantías del PSPV ha abierto expediente contra el alcalde González por amenaza velada a la secretaria general, Diana Morant, por menospreciar a las víctimas y por deslealtad al proyecto socialista al reconocer que está en conversaciones con otros partidos, según señalan fuentes del partido.

La decisión está ahora pendiente de la dirección federal de Ferraz, y previsiblemente se abordará después de Fallas. Así lo confirman fuentes del PSPV que insisten en que esta investigación la llevará el Comité de Ética y Garantías, una entidad independiente a la dirección.

Lo cierto es que González está suspendido cautelarmente de militancia desde el pasado mes de diciembre, cuando trascendió la denuncia que instruye el canal de ética del PSOE (CADE). Tras aquel movimiento, González se apartó de sus cargos orgánicos, y la agrupación municipal fue disuelta al tiempo que desde la dirección se situaba al frente una gestora.

Este procedimiento se dará de forma paralela al proceso que se está llevando a cabo en el CADE, el canal de denuncias habilitado por el PSOE, donde se instruyen las dos denuncias de acoso sexual que han presentado mujeres de la formación contra el edil de la Ribera Baixa.

La decisión de la dirección autonómica ha llegado horas después del último comunicado de González en el que denuncia ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades" a raíz de las denuncias de dos mujeres por acoso laboral y sexual ante el PSOE.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales, expone que hace unas semanas decidió presentar una denuncia judicial contra la persona a la que acusa de haberle "denunciado falsamente" por injurias y calumnias. También ha denunciado a dos personas de su entorno cercano, "una de ellas por injurias y otra por amenazas muy graves".

Dicho esto, el primer edil de la localidad, suspendido de militancia del PSOE, ha querido "dejar claro que la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo que se inició hace más de cuatro años con el fin de menoscabar" su "imagen política, personal, familiar y profesional".

Crítica de los concejales

La pasada semana, los ediles del PSPV del Ayuntamiento de Almussafes mostraron su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde y cargaron contra la misma por "no respetar" la presunción de inocencia del alcalde.

De hecho, llegaron a acusar a la secretaria general, Diana Morant, y al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, de posicionarse "de manera clara" a favor de la denunciante de acoso al primer edil sin "pruebas concluyentes".