Aqualia alerta de los retos del “nuevo clima” para la gestión del agua en los municipios

La gestión del agua en los municipios se enfrenta a un escenario cada vez más complejo marcado por el cambio climático, la presión normativa y la necesidad de renovar infraestructuras. Así lo expuso Juan José Ballester, responsable de desarrollo de negocio de Aqualia en la Comunitat Valenciana, durante la presentación celebrada en el marco del foro sobre municipalismo organizado en Valencia.

Durante su intervención, Ballester analizó los principales retos a los que se enfrentan los ayuntamientos en la gestión del ciclo integral del agua. Entre ellos destacó el impacto del denominado “nuevo clima”, caracterizado por episodios cada vez más frecuentes de sequía extrema, lluvias intensas y fenómenos meteorológicos adversos.

Según explicó, estas circunstancias obligan a las administraciones locales a reforzar la planificación y la resiliencia de los sistemas hidráulicos para garantizar el suministro y la correcta gestión de las aguas residuales. En este contexto, la tecnología y la colaboración entre administraciones y operadores especializados se vuelven cada vez más relevantes.

Retos sociales y tecnológicos

Ballester subrayó que los municipios deben afrontar retos de distinta naturaleza. Por un lado, los desafíos medioambientales vinculados al cambio climático; por otro, las limitaciones económicas de muchos ayuntamientos, que dificultan las inversiones necesarias en infraestructuras o innovación. A ello se suman retos tecnológicos por la falta de especialización técnica y también retos sociales, ya que la ciudadanía exige soluciones eficaces y sostenibles.

El responsable de Aqualia recordó que el ciclo integral del agua abarca varias fases clave, desde la captación del recurso hasta su devolución al medio natural tras el proceso de depuración. Este proceso incluye potabilización, almacenamiento, distribución y tratamiento de aguas residuales, antes de su vertido o reutilización para distintos usos.

El responsable de Aqualia recordó que el ciclo integral del agua abarca varias fases clave, desde la captación del recurso hasta su devolución al medio natural tras el proceso de depuración

En este sentido, la empresa incidió en la creciente complejidad del marco normativo que regula cada una de estas fases. La legislación reciente establece nuevas exigencias en materia de calidad del agua, saneamiento y depuración, lo que obliga a los municipios a adaptar infraestructuras y sistemas de gestión para cumplir con los estándares actuales.

Otro de los aspectos que centró la exposición fue la necesidad de renovar infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas con décadas de antigüedad. La modernización de tuberías, instalaciones y sistemas tecnológicos requiere inversiones importantes para mejorar la eficiencia, reducir pérdidas de agua y garantizar la calidad del servicio.

Juanjo Ballester, responsable de negocio de Aqualia en València. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

En este contexto, Ballester defendió la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar la gestión del recurso. Sistemas de digitalización, inteligencia artificial y control remoto permiten mejorar la planificación, detectar incidencias con mayor rapidez y gestionar de forma más eficiente los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

Aqualia presentó también ejemplos de actuaciones en municipios de la Comunitat Valenciana que ilustran cómo la innovación puede aplicarse a la gestión del agua. Entre ellos figuran proyectos desarrollados en Dénia, Novelda o Villena, donde se han implantado soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la sostenibilidad del servicio y planificar escenarios de sequía.

Reducir el impacto climático

Asimismo, la empresa destacó actuaciones vinculadas a la adaptación al cambio climático, como la creación de parques inundables o infraestructuras para el almacenamiento de aguas pluviales destinadas al riego agrícola. Estas iniciativas buscan aprovechar mejor el agua disponible y reducir el impacto de fenómenos extremos.

Durante la jornada también se presentaron iniciativas orientadas a impulsar la innovación en el sector del agua, como centros de operaciones integrales o proyectos de investigación vinculados a nuevas soluciones tecnológicas para los municipios.

Aqualia es una de las principales empresas de gestión del ciclo integral del agua a nivel internacional. La compañía presta servicio en 19 países, cuenta con más de 14.000 empleados y da cobertura a cerca de 45 millones de personas en más de 2.300 municipios.

los municipios necesitan apoyo técnico, innovación y capacidad de inversión para adaptarse al nuevo escenario climático y garantizar un servicio esencial para la ciudadanía

En España, la empresa gestiona servicios para más de 13 millones de habitantes en más de 1.100 municipios y desarrolla proyectos de abastecimiento, saneamiento y depuración en distintas ciudades. Entre sus referencias figuran Oviedo, Salamanca, Vigo o Almería, donde ha impulsado diversas iniciativas de innovación y mejora del servicio.

Noticias relacionadas

Ballester concluyó que el futuro de la gestión del agua pasa por reforzar la colaboración entre administraciones públicas y operadores especializados. A su juicio, los municipios necesitan apoyo técnico, innovación y capacidad de inversión para adaptarse al nuevo escenario climático y garantizar un servicio esencial para la ciudadanía.