Catalá: "Los grandes retos ya no pueden abordarse desde una óptica estrictamente local"

El IV Foro del Municipalismo organizado por Levante-EMV arrancó con una intervención de apertura marcada por el agradecimiento y la apelación a la responsabilidad histórica. La alcaldesa de València, María José Catalá, dio las gracias a Prensa Ibérica y al diario por mantener, dijo, una «relación municipalista incuestionable» desde hace décadas.

Catalá puso en valor la vocación de proximidad del periódico, especialmente a través de sus ediciones comarcales, que —subrayó— convierten a los municipios en protagonistas de la agenda informativa diaria. Esa forma de entender el municipalismo desde lo cercano, desde las cuestiones esenciales que afectan a pueblos y ciudades, constituye para la alcaldesa una seña de identidad del medio y explica, a su juicio, la consolidación de este foro como espacio de reflexión.

En su discurso, la primera edil situó el momento actual como un punto de inflexión para el área metropolitana y la provincia de Valencia. Defendió que los grandes retos ya no pueden abordarse desde una óptica estrictamente local. «La vivienda, la movilidad, las infraestructuras o la coordinación de servicios públicos exigen una mirada metropolitana», afirmó. Todo lo que ocurre en un municipio, añadió, tiene impacto directo en los demás.

Maria José Catalá, Joan-Carles Martí y Pepe Almenar, en el Foro del Municipalismo. / J.M. López / Fernando Bustamante

Esa necesidad de cooperación se ha intensificado tras lo que definió como «una etapa dura» para los ayuntamientos. Sin aludir a un episodio concreto, sostuvo que los alcaldes y alcaldesas han asumido una misión que va más allá de la mera reconstrucción. «No queremos dejar las cosas igual que estaban; queremos dejarlas mejor», aseguró, insistiendo en que el objetivo no es conformarse con reparar, sino aprovechar las dificultades para impulsar transformaciones estructurales.

Catalá apeló repetidamente a la generosidad institucional. Reivindicó el liderazgo del Ayuntamiento de València, pero matizó que ese liderazgo debe entenderse como capacidad de impulso y de convocatoria, no como afán de protagonismo. «No queremos el protagonismo; queremos que sea de todos», señaló, en referencia a la colaboración con otros gobiernos locales y con los agentes sociales y económicos.

Plan estratégico

En ese marco anunció el encargo al catedrático Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València, una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende sentar las bases de un futuro compartido para el conjunto del territorio. Según explicó, el documento pretende sentar las bases de un proyecto compartido para la próxima década, con el respaldo académico de la Universitat de València y con la vocación de convertirse en un instrumento útil para la toma de decisiones. No se trata, precisó, de un documento cerrado ni de una propuesta unilateral, sino de un texto abierto al diálogo institucional y social, que deberá ser consensuado con el resto de administraciones y enriquecido por los agentes económicos y sociales del territorio.

El objetivo es dotar al área metropolitana de una hoja de ruta estable que permita planificar infraestructuras, coordinar políticas de vivienda, reforzar la movilidad sostenible y mejorar la prestación de servicios públicos desde una visión compartida. «Asumimos nuestra responsabilidad democrática, pero entendemos el liderazgo como impulso y voluntad de acuerdo», reiteró, insistiendo en que el proyecto trasciende mandatos y calendarios electorales.

La importancia de los patrocinadores

La alcaldesa agradeció también la presencia de los alcaldes y alcaldesas asistentes, así como el respaldo de los patrocinadores del foro. A su juicio, el momento actual exige altura de miras y una alianza amplia que permita avanzar en materias clave como movilidad, vivienda e infraestructuras. Recordó experiencias previas de cooperación metropolitana y defendió dar «saltos más ambiciosos» en esos ámbitos.

En el tramo final de su intervención, Catalá invitó a mirar al futuro con perspectiva. Planteó el horizonte de diez años como referencia para evaluar el éxito de las decisiones que hoy se adopten.

Con ese llamamiento a la colaboración y al compromiso a largo plazo, inauguró un foro que aspira a consolidarse como punto de encuentro del municipalismo valenciano en un momento decisivo para la articulación metropolitana

Si dentro de una década, afirmó, los responsables públicos pueden mirar atrás y comprobar que sus ciudades y pueblos están mejor que ahora, habrán estado a la altura de la misión histórica que les ha tocado asumir. Con ese llamamiento a la colaboración y al compromiso a largo plazo, inauguró un foro que aspira a consolidarse como punto de encuentro del municipalismo valenciano en un momento decisivo para la articulación metropolitana.

«Creo que esa mirada cariñosa, cercana, que ofrecéis en el periódico es la mirada real, es la mirada de la proximidad. Así que quiero agradeceros mucho este foro y agradecer a nuestros patrocinadores que crean en esto, porque los patrocinadores habéis entendido perfectamente cuál es el proyecto de futuro de esta provincia».