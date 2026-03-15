Vaivén
El president Llorca pasa la mañana del domingo viendo fallas en Alcàsser y en Algemesí
Destaca el carácter "cohesionador y de seña de identidad" de las Fallas en su visita a l'Horta y la Ribera
València
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este domingo las Fallas de los municipios de Alcàsser y Algemesí, donde ha destacado el elemento "cohesionador y de seña de identidad" que tienen estas fiestas. El president ha recorrido los principales monumentos falleros de estos pueblos, acompañado por el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, y por el primer edil de Algemesí, José Javier Sanchis, así como por representantes de las distintas comisiones falleras. Durante su visita a Alcàsser, Pérez Llorca ha enfatizado que la Comunitat Valenciana "es una tierra hospitalaria, alegre y, sobre todo, una tierra de oportunidades, en la que mucha gente se fija en ella para vivir".
Suscríbete para seguir leyendo
- La JCF se pone firme con la ofrenda: estas son todas las normas a cumplir
- València, a reventar en el supersábado de las fallas 2026
- Paterna reparte pañuelos rojos para identificar a las mascotas sensibles al ruido de los petardos en Fallas
- Los secretos de la cancelación de Morrissey: la elección del hotel, los caprichos de la estrella y el seguro por lo que pudiera pasar
- El tiempo en València en las Fallas 2026, día a día: Aemet anuncia un cambio de tiempo el sábado pero da buenas noticias
- Espartero - Ramón y Cajal, Ninot Indultat Infantil 2026 de las fallas de València
- Aluvión de multas antes de la semana grande de Fallas: 31 sanciones por uso indebido de petardos y 18 por orinar en la calle
- Aumenta la oferta de pisos de alquiler en València al plantarse la demanda en 1.200 euros