Vaivén
Vicente Betoret triunfa en el kárate tras treinta años sin competir
El que fue presidente del PP de la provincia de Valencia y actual diputado en las Corts Valencianes, logró una Plata en categoria máster y un bronce por equipos con el Club Kárate Mislata
València
Vicente Betoret se mostraba este domingo feliz por volver a competir sobre un tatami tras treinta años sin hacerlo. El que fue presidente del PP de la provincia de Valencia y actual diputado en las Corts Valencianes, logró una Plata en categoria máster y un bronce por equipos con el Club Kárate Mislata. "Mi agradecimiento a todo el equipo del Club Karate La Pobla, especialmente a nuestro sensei Josue Llopis y dedicatoria especial al que fue nuestro sensei y referente Pepe García", señalaba en su cuenta de X.
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