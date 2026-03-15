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Vicente Betoret triunfa en el kárate tras treinta años sin competir

El que fue presidente del PP de la provincia de Valencia y actual diputado en las Corts Valencianes, logró una Plata en categoria máster y un bronce por equipos con el Club Kárate Mislata

Betoret, feliz tras regresar a la competición del kárate 30 años después.

Betoret, feliz tras regresar a la competición del kárate 30 años después. / Redacción

Redacción Levante-EMV

València

Vicente Betoret se mostraba este domingo feliz por volver a competir sobre un tatami tras treinta años sin hacerlo. El que fue presidente del PP de la provincia de Valencia y actual diputado en las Corts Valencianes, logró una Plata en categoria máster y un bronce por equipos con el Club Kárate Mislata. "Mi agradecimiento a todo el equipo del Club Karate La Pobla, especialmente a nuestro sensei Josue Llopis y dedicatoria especial al que fue nuestro sensei y referente Pepe García", señalaba en su cuenta de X.

Las medallas de Betoret.

Las medallas de Betoret. / redaccion

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