Vox tiene libres dos plazas de asesor en la Diputación de Valencia pero no renuncia a ellas

En política están las ideas, los proyectos de gestión y los puestos de trabajo para los correligionarios. Y no necesariamente en este orden. La Diputación de Valencia es una de las administraciones con más músculo económico y, por tanto, con más capacidad para crear plazas de eventuales. Son esos puestos de libre designación política que prestan servicio a los diputados y los grupos y que las instituciones reparten de manera generosa entre todos los partidos.

Son 63 asesores, tantos como tiene el Ayuntamiento de Valencia que preside María José Catalá. Ambas instituciones han aumentado su número de eventuales en esta legislatura. La diputación ha visto crecer el colectivo en un 50 % en una década.

La sorpresa ha venido por el lado de Vox. La formación fue excluida del equipo de gobierno formado por PP y Ens Uneix en 2023, pero tras dar su apoyo en la investidura a Vicent Mompó y ante una previsible entente para ir sacando los proyectos de gestión estando en minoría, el PP los ha cuidado todo este tiempo.

El PP les cedió una plaza

Los ha cuidado mucho. Proporcionalmente, Vox es el que cuenta con más plazas de asesor. Dispone de seis eventuales para apoyar a sus dos únicos diputados. Salen a tres por diputado, y eso que ni están en el equipo de gobierno ni realizan una oposición férrea. Tanto se les ha mimado que el PP llegó a ceder una plaza fichando a un concejal de Vox como asesor del grupo popular, aunque obviamente era para trabajar para formación que preside Abascal.

La cuestión es que Vox ha renunciado a dos de esas seis plazas de asesor. Según apuntan fuentes del partido, las han dejado vacantes para ahorrar gasto público, aunque no las han ‘devuelto’ a la institución, es decir, que conservan la potestad de decidir qué se hace con ellas. Prefieren retenerlas para evitar el gasto, alegan. El PP ha dejado caer algún mensaje para que retornen estas plazas, con sueldo de unos 46.000 euros.

El reparto de plazas siempre es un tema peliagudo dentro de los partidos, un mecanismo de compensación de equilibrios internos, para liberar a concejales en municipios donde están en la oposición aunque con perspectivas de victoria o directamente para compensar a referentes comarcales afines de la organización.

En el PSPV ahora mismo hay una plaza libre en el grupo de la diputación provincial. Es la que ocupaba la alcaldesa de Llaurí (Ribera Baixa), Ana González, y que hace unas semanas puso rumbo a Madrid para ocupar el acta de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados.

El portavoz provincial y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, aún no ha decidido qué hacer con esa vacante, muy codiciada en un partido donde, tras la pérdida brutal de poder institucional en 2023 hubo problemas para formar equipos.

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Por su parte, quien también tiene necesidades es el PP. No solo por ‘compromisos’ orgánicos, sino también para reforzar la gestión. Como contó este diario, los populares incluso han tratado de hacer hueco en su equipo de eventuales por la vía de desplazar a una asesora a un puesto de funcionaria provincial, aprovechando que es empleada pública municipal.