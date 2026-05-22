José Manuel López

Bibliotecas 24 horas: refugios de estudio para el acelerón final antes de las PAU

Lo que más llama la atención, durante el día, de la Biblioteca Sant Marcel·lí- Camí Real - Clara Santiró i Font es la luz. La biblioteca está situada en la cuarta planta de La Rambleta y por los ventanales protegidos por las grandes lamas cuadradas características de la fachada, el sol entra a raudales. Por eso, por la luz, es la favorita de Pablo, que estudia para los exámenes finales de su grado de Formación Profesional en una biblioteca llena hasta los topes. Pero esta noche el sol se irá y la biblioteca se quedará iluminada solo por la luz artificial. Y la biblioteca seguirá abierta, y Pablo y su hermana y el resto de personas que hincan los codos en las mesas, podrán quedarse, si quieren, y alargar todo lo que quieran su sesión de estudio.

La biblioteca de La Rambleta es una de las cinco municipales que permanecerán abiertas 24 horas entre el 15 de mayo y el 14 de junio, formando un mapa de puntos repartidos por toda València, ya que a esta del sur de la ciudad se suman la Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins) y Joan de Timoneda (Beniferri).