Fernando Bustamante

Miles de personas recorren la calle Colón reivindicando una educación pública de calidad

Una hora y cuarto después de que comenzara a marchar la manifestación educativa del sábado 23 de mayo, todavía hay miles de personas recorriendo la calle Colón. Han pasado por ella ya las pancartas de los diferentes sindicatos y ahora es el turno de los diferentes colegios e institutos, además de las asambleas locales o comarcales. Por todas partes, chalecos amarillos, camisetas verdes, algunas rosas que llevan las familias y gritos de “consellera, dimissió”.