Marta Rojo

Los directores de centros leen un manifiesto a las puertas de Conselleria

Durante estos días de huelga, que ya dura más de dos semanas, las direcciones de centros educativos se han visto movilizadas como servicios mínimos en gran parte y han tenido que hacer frente a la complejidad de organizar colegios e institutos con gran parte de los claustros en huelga. “Estamos absolutamente sobrepasados”, reconoce la presidenta de la Associació de Direccions d’Infantil i Primària de la Pública, Isabel Moreno, directora del CEIP El Port de Xàbia. Por eso, un grupo de miembros de directores de centros educativos de las tres provincias se han concentrado ante la Conselleria de Educación para leer un manifiesto en el que piden soluciones urgentes al departamento de Carmen Ortí.

No está claro qué forma tendrán, si llegan, esas soluciones pero, al menos, se ha abierto una vía de diálogo entre la administración y los directores. Explicaba Moreno en declaraciones a los medios tras la lectura del manifiesto que este lunes la consellera llamó directamente a los presidentes provinciales de las asociaciones. “Nos comentó que había dado instrucciones para que desde las direcciones territoriales se reunieran con las direcciones de centros”, explica. Más información