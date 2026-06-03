Amanece sobre la acampada con la visita -sin intervención- de la Policía

El segundo día de acampada educativa en València ha llegado con algo de lluvia a primera hora y con un despertar que ha empezado siendo tranquilo. Si este lunes las personas acampadas aseguraban que pretendían quedarse de forma indefinida pero tenían la esperanza de que su esancia no fuera demasiado larga, este martes por la mañana se ha dado un momento en que parecía que esta podía estar llegando a su fin.

Segundo día de acampada educativa en València: llega la hora de montar el Corpus y acuden furgones de la policía a la plaza de la Virgen /

Los días marcados en rojo en el calendario son los de este fin de semana cuando se celebra el Corpus, con actos precisamente en la plaza de la Virgen, sede de la acampada educativa. Esta semana, eso sí, llega la hora de montar la estructura para los eventos del Corpus. Así que desde primera hora de la mañana de este martes, las ocho, han empezado a llegar furgonetas con material para el montaje, sobre todo vallas.

Mientras, desde esa misma hora, los acampados hacían yoga en la zona cubierta por toldos. La agenda del día sigue: a las 11 se emitirá un programa de Radio Vaga, la emisora creada para cubrir la huelga docente, a las 12 habrá DJ y "vermú huelguista" y a las 13.30 llega la hora de la comida, con paella vegana. Por la tarde es el turno de las actividades para los niños y niñas, con juegos matemáticos a las seis de la tarde y con un concierto de Trobadores a las 19.30 horas.

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Furgones de la Policía

Pero pasadas las 8.20 horas han llegado a la plaza seis furgones de la Policía Nacional. Se han colocado en los accesos a la plaza y han permanecido alrededor de 20 minutos, cuando se han marchado. Es decir, no han protagonizado ninguna intervención. El montaje del Corpus continúa mientras que Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de València se han enzarzado en quién tendría la hipotetica responsabilidad si fuera a ordenarse un desalojo.