El Consorcio Palancia Belcaire se muestra como herramienta para fortalecer las comarcas a través de la gestión de los residuos

En un momento en el que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes retos de las administraciones públicas, el Consorcio Palancia Belcaire (C3V1) demuestra que la colaboración entre municipios es una herramienta fundamental para proteger el medio ambiente, optimizar recursos y generar oportunidades para el territorio. Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la entidad pone en valor un modelo basado en la economía circular, la innovación y el compromiso compartido de 56 municipios.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre la necesidad de construir territorios más sostenibles y resilientes frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.

Lejos de entender los residuos como un problema, el Consorcio trabaja desde hace años para convertirlos en recursos capaces de volver al ciclo productivo, reduciendo así el consumo de materias primas y minimizando el impacto ambiental. Un modelo alineado con las estrategias europeas de sostenibilidad y con los objetivos marcados por la normativa ambiental para las próximas décadas.

Paralelamente, la red consorciada de ecoparques registró un incremento del 12,10% en la recogida de residuos respecto al año anterior

La presidenta del Consorcio Palancia Belcaire, Mª Carmen Climent, destaca que la economía circular "representa un cambio de paradigma fundamental, porque nos permite pasar de una cultura basada en usar y tirar a otra donde los materiales se recuperan, se reutilizan y vuelven a generar valor para la sociedad".

Los resultados avalan esta estrategia. La planta de tratamiento de residuos de Algímia d'Alfara alcanzó durante 2025 una tasa de valorización del 55,63%, superando los objetivos establecidos, mientras que la eliminación en vertedero se situó en el 31,19%, muy por debajo del límite máximo permitido por la legislación vigente. Paralelamente, la red consorciada de ecoparques registró un incremento del 12,10% en la recogida de residuos respecto al año anterior.

Maximizar la recuperación de recursos

Detrás de estas cifras existe una apuesta continuada por la innovación, la modernización de infraestructuras y la incorporación de nuevas tecnologías que permiten optimizar los procesos de separación y recuperación de materiales. La automatización, los sistemas avanzados de clasificación y las herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión de residuos forman parte de una estrategia orientada a maximizar la recuperación de recursos y reducir al mínimo la fracción destinada a eliminación.

Pero el modelo del Consorcio Palancia Belcaire no se entiende únicamente desde la vertiente técnica. Su principal fortaleza reside en la cooperación entre municipios.

Con 56 ayuntamientos integrados y más de 200.000 habitantes representados, el C3V1 constituye uno de los mayores ejemplos de colaboración supramunicipal de la Comunitat Valenciana en materia ambiental. Una alianza que demuestra que los grandes retos del presente requieren respuestas compartidas y visión de conjunto.

Esta unión ha permitido consolidar un sistema de gestión eficiente, equilibrado y adaptado a las necesidades del territorio, garantizando los mismos servicios y oportunidades a grandes y pequeños municipios

"Los desafíos ambientales están llamando a nuestra puerta: La protección del medio ambiente exige colaboración, planificación y la capacidad de sumar esfuerzos entre administraciones. El Consorcio es la demostración de que cuando trabajamos unidos somos capaces de alcanzar objetivos que individualmente serían mucho más difíciles", señala Climent. Esta unión ha permitido consolidar un sistema de gestión eficiente, equilibrado y adaptado a las necesidades del territorio, garantizando los mismos servicios y oportunidades a grandes y pequeños municipios.

Junto a la innovación y la cooperación institucional, la educación ambiental continúa siendo otro de los pilares fundamentales del Consorcio. La planta de Algímia d'Alfara se ha convertido en un espacio de sensibilización abierto a la ciudadanía, donde escolares, asociaciones y colectivos pueden conocer de primera mano el recorrido de los residuos y la importancia de su correcta separación. En los últimos tres años, cerca de 9.400 personas han participado en actividades divulgativas en esta instalación.

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el Consorcio Palancia Belcaire reivindica así un modelo de gestión basado en la economía circular, la innovación, la transparencia y la cooperación territorial. Un modelo que demuestra que el consorcio sirve de herramienta para fortalecer nuestras comarcas, generar oportunidades y construir una sociedad más responsable.