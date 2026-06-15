Metalesa revela que el 19 % de los accidentes de moto son mortales o muy graves

Cintillo Foro Seguridad Vial. / ED

Con el objetivo de profundizar en las causas de la alta siniestralidad en los accidentes de motocicletas, Metalesa presentó en el II Foro de Seguridad Vial un amplio estudio sobre los accidentes registrados en vías interurbanas entre 2017 y 2024. La investigación, realizada junto al Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), analiza cerca de 59.000 siniestros y alrededor de 69.000 víctimas. Se trata de una de las radiografías más completas realizadas hasta la fecha sobre la accidentalidad de los motoristas en España y permite identificar tendencias, perfiles de riesgo y factores comunes.

Durante la inauguración del foro, el director general de Metalesa, José Carlos Cucarella, destacó la importancia de convertir los datos en conocimiento útil para la sociedad. «La siniestralidad motociclista tiene patrones propios y necesitamos actuar de forma coordinada», afirmó.

La presentación técnica del estudio corrió a cargo de César Valero, director de Innovación y Seguridad Vial de Metalesa, quien expuso algunas de las conclusiones más relevantes del análisis.

Uno de los datos más preocupantes es que uno de cada cuatro fallecidos en carretera es motorista. Además, el 19 % de los siniestros sufridos por este colectivo son mortales o muy graves, una proporción muy superior a la registrada en otros vehículos. De mantenerse la evolución actual, el informe estima que en 2030 podrían alcanzarse los 10.000 accidentes de motocicleta al año.

César Valero presenta el estudio de Metalesa durante el II Foro de Seguridad Vial. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

El trabajo también permite identificar un perfil muy definido del siniestro tipo. La mayoría de los accidentes se producen en carreteras convencionales de una sola calzada, generalmente en curvas, con buen tiempo, pavimento seco y luz natural. Lejos de lo que pudiera pensarse, la climatología adversa apenas aparece como factor determinante.

La época del año también resulta significativa. Primavera y verano concentran el mayor volumen de siniestros, mientras que los fines de semana acumulan alrededor de un tercio de los accidentes.

Motos potentes

El perfil predominante del conductor accidentado también aparece claramente definido. El 84 % de las víctimas son hombres y la edad media ronda los 40 años. Uno de cada tres tiene entre 45 y 64 años, una franja que se repite de forma constante en la mayor parte de los análisis realizados.

La cilindrada emerge igualmente como uno de los factores más relevantes. Más del 72 % de los accidentes involucran salidas de vía de motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, aunque este tipo de vehículos representa menos del 40 % del parque. Además, la probabilidad de fallecimiento es más del doble en las motos de mayor cilindrada.

En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, las salidas de vía ya representan aproximadamente un tercio de los accidentes de motoristas, una proporción superior a la media nacional

Uno de los capítulos que despertó mayor interés durante la presentación fue el dedicado a las salidas de vía, consideradas por los investigadores como uno de los principales desafíos para la seguridad de los motoristas. Aunque apenas representan uno de cada cuatro accidentes, concentran el 43 % de los siniestros mortales.

El estudio detecta además una evolución creciente de este tipo de accidentes y una incidencia especialmente elevada en determinadas comunidades autónomas. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, las salidas de vía ya representan aproximadamente un tercio de los accidentes de motoristas, una proporción superior a la media nacional.

Según explicó Valero, el perfil de estas salidas de vía es prácticamente idéntico al del accidente tipo, aunque todavía más acusado. Predominan los conductores varones de mediana edad, las motocicletas de gran cilindrada, las carreteras convencionales y los desplazamientos de fin de semana.

Los datos muestran que la mortalidad asociada a impactos contra muros de hormigón es superior a la registrada en colisiones contra barreras metálicas

Otro de los aspectos analizados fue la relación entre la gravedad de las lesiones y los elementos de contención instalados en las carreteras. Los datos muestran que la mortalidad asociada a impactos contra muros de hormigón es superior a la registrada en colisiones contra barreras metálicas, una conclusión que invita a profundizar en el análisis de los sistemas de protección.

El informe dedica además un apartado específico a la Comunitat Valenciana. Entre las conclusiones destaca que el peso de la mortalidad es ligeramente inferior al registrado en el conjunto de España, aunque existe una mayor presencia de accidentes en carreteras convencionales de una sola calzada. También preocupa la evolución de las salidas de vía, cuyo crecimiento prácticamente duplica el observado en el resto del país.

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Más allá de las cifras, desde Metalesa insistieron en que el objetivo del estudio no es únicamente describir la realidad, sino contribuir a la búsqueda de soluciones. Una apuesta por el análisis y la prevención que resume la filosofía con la que nació este trabajo: conocer mejor el problema para poder reducirlo y, en última instancia, salvar vidas.