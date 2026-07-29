La cuarta ola de calor y las temperaturas extremas que vive estos días la Comunitat Valenciana pone en jaque los montes valencianos. La falta de precipitaciones, la baja humedad y la canícula convierten lo pulmones verdes del territorio en auténticos polvorines, tal como se ha demostrado con el devastador incendio forestal que está arransando parte de la Sierra de Espadán. Por eso, la Generalitat Valenciana ha decidido activar el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales y poner en nivel "extremo" (rojo) toda la comunidad autónoma.

Emergencias alerta que cualquier imprudencia puede provocar un incendio forestal, por lo que pide a toda la población máxima precaución y recuerda que ante cualquier columna de humo o fuego, debe avisarse de inmediato al 112.

El incendio de mayor magnitud de la Comunitat Valenciana, el de la Vall d'Uixó, continúa activo. Las llamas ya han calcinado más de 10.000 hectáreas y afectan a más de 75.000 mil personas de 21 municipios. Cinco días después del inicio del fuego de la Serra d'Espadà, la Generalitat ha vuelto a pedir la máxima precaución en las zonas forestales.

Activado el nivel extremo de riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana / Diputació de Castelló

Medidas preventivas

La Generalitat ha implantado una serie de medidas preventivas en las zonas forestales para evitar provocar un incendio. Emergencias recuerda que está prohibido tirar colillas, fósforos, petardos o residuos en zonas forestales y hacer fuego fuera de los lugares autorizados. Con preemergencia de nivel 3 no se puede realizar ningún tipo de fuego ni quemas agrícolas o forestales, aunque exista autorización previa. Además, si cambian las condiciones del viento durante una quema, debe apagarse de inmediato para evitar incendios.

Qué hacer frente a un incendio?

Si te encuentras en una casa en la montaña y ves que el fuego se acerca e impide la huida

Se recomienda dejar las mangueras abiertas apuntando al tejado, cerrar puertas, ventanas y persianas, retirar las cortinas y permanecer en el interior, que es el lugar más seguro. Si es necesario salir, hay que cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa de algodón mojada, cortar los suministros de combustible y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, manteniéndose informado por radio o teléfono.

Si te encuentras en un coche y ves como te rodea el fuego:

Se recomienda no conducir a ciegas si el humo reduce la visibilidad en la carretera; es fundamental encender los faros y los intermitentes. Si tienen que parar el coche, busca una zona sin vegetación cercana, apaga el motor, cierra las ventanas y las entradas de ventilación y colócate debajo del vehículo. Si tienes que salir, asegúrate de llevar la piel cubierta.

Si caminas por la montaña y hay un incendio en las proximidades

Si el incendio te sorprende en medio de la montaña, intenta alejarte por un lateral del fuego y evita la dirección en la que avanzan las llamas. Si quedas rodeado, busca una zona sin vegetación o ya quemada, no intentes saltar el fuego y protégete de la radiación térmica refugiándote tras rocas o troncos o cubriéndote con tierra o arena. Evita también los depósitos elevados de agua, ya que pueden calentarse por el incendio.

Incendio la Vall d'Uixó / Archivo

Avisos por altas temperaturas

La Conselleria de Sanitat ha publicado un listado con los 206 municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo alto y medio para la saludafectados por las temperaturas extremas, en los que también se incluyen las localidades para las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo. Las comarcas en aviso por altas temperaturas se concentran en el interior de la provincia de Valencia, especialmente en las comarcas de oeste y noroeste.