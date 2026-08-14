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Incendio

Dos medios aéreos trabajan en un incendio de vegetación ya controlado en Vilamarxant

El fuego ha movilizado dos medios aéreos y dos dotaciones del Consorci Provincial de Bombers de València y una unidad de bomberos forestales

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia. / Levante-EMV

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Alba Grimaldos

València

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a las 11.30 horas un aviso por un incendio de vegetación declarado en el camino Cabo Blanco, en el término municipal de Vilamarxant, en la comarca del Camp de Túria.

En las labores de extinción se han movilizado dos dotaciones del Consorci Provincial de Bombers de València, de Paterna y l’Eliana, un sargento de Paterna, dos medios aéreos y dos unidades de brigadas forestales de la Generalitat Valenciana, que trabajan para controlar el fuego y evitar su propagación en la zona.

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Según informa el Consorci Provincial de Bombers de València el inecendio está controlado.

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