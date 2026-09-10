Vaivén
El PSPV saca la flauta ante el no conservatorio
José Luis Lorenz es diputado del PSPV en las Corts por lo que su ámbito de 'actuación' suele estar en la tribuna del pleno o, si acaso, en su escaño en las comisiones. Sin embargo, esta semana, se ha ido hasta un descampado en Castellón, aunque no exactamente a hablar sino a tocar la flauta dulce, esa que miles de estudiantes aprenden en Primaria y la ESO. Ha sido su particular forma de denunciar en los terrenos que se proyectaban ante él debían acoger un conservatorio de música que sigue sin aparecer.
"¿Que qué hago? Estoy ensayando para el primer día de curso", dice Lorenz al vídeo subido en Instagram, ataviado con la camiseta verde de las movilizaciones de la comunidad educativa, "el problema es que no hay conversatorios", añade. "Nada de nada, cuatro años perdidos pese a que ya estaban proyectados con el Botànic", protesta en el vídeo.
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