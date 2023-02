Tello crea un nuevo puesto para el exdirector de la banda municipal

La concejala de Cultura y responsable de la Banda Municipal de València, Gloria Tello, ha pedido la creación de un nuevo puesto de trabajo para el ex director de la agrupación musical, Rafael Sanz Espert, que dimitió del cargo el pasado año por discrepancias con los miembros de su formación.

Tello ha propuesto la creación dentro del organigrama del servicio Palau de la Música y Congresos y Banda Societat Musical de València (BSMV), de una unidad para que se ocupe de la organización del Certamen Internacional, de los Premios Iturbi, del Ciclo Jardines del Palau o de la Coordinadora de Societats Musicals. La propuesta se presentó a la Delegación de Personal que dirige Lluïsa Notario el pasado 18 de enero pero todavía no se ha aprobado y no se puede confirmar cuando se hará, según señalaron fuentes de esta concejalía.

Un "perfil de profesor"

Para dirigir esta nueva sección denominada “técnico administrativo”, Tello solicita que el puesto lo ocupe un “perfil de profesor de banda” y propone para ello a Rafael Sanz “en atención a su innegable conocimiento de la parte técnica que compete a la gestión de la Banda Municipal de València y a su experiencia en la materia”.

Además, en su escrito al área de personal, Tello pide incluir en la nueva sección que habrá de dirigir Sanz varios puestos ya existentes de personal técnico auxiliar y superior, técnico de gestión, auxiliar administrativo y personal subalterno.

Funcionario con el puesto de saxofonista de la BSMV, Rafael Sanz-Espert fue nombrado director de la misma en 2018 y presentó su dimisión en octubre de 2022 tras meses de desavenencias con sus compañeros.

Crisis y acoso

La crisis tuvo como origen el apoyo de Sanz a la propuesta de Tello de que la sociedad se integrara en el organigrama del Palau de la Música, algo en lo que la mayoría de los músicos se mostraron en contra. Fue tal la ruptura de las relaciones entre Sanz-Espert y los músicos que el director llegó a amenazar con denunciar por acoso a sus compañeros.

Desde la dimisión de Sanz-Espert, la banda no cuenta con director y el Ayuntamiento de València no podrá sacar a concurso la plaza hasta que no “coloque” al exdirector en su nuevo puesto. Así lo explicó Tello a Levante-EMV tras reconocer que Sanz-Espert ya tiene una plaza como músico de la banda pero que, debido a la crisis que vivió con el resto de sus compañeros, no sería conveniente que volviera allí.

Por ello, la concejala de Cultura defiende que, con su experiencia como profesor, Sanz-Espert es el perfil ideal para dirigir la gestión artística del Certamen Internacional de Bandas y el resto actividades de la nueva sección, con la ayuda del personal administrativo municipal.

SPPLB: No es un perfil técnico

Por contra, el sindicato de funcionarios SPPLB ha asegurado en un comunicado que esa jefatura debería ocupar un perfil técnico, que evidentemente no es el de Sanz-Espert.

El sindicato solicitó información sobre este posible nombramiento y, según señala en su comunicado, la Jefa de Personal manifestó ante Concejala de Personal, Lluïsa Notario, que la cobertura de esa jefatura debía de tratarse de un perfil técnico administrativo por las exigencias del puesto en cuanto a gestión, contabilidad, contratación entre otras y que se ofertaría a la plantilla, como así se hace en el resto por concurso”.

En cambio, fuentes del área de Personal han asegurado hoy que el perfil de jefe de la nueva sección ha de ser de “profesor de banda”, tal como figura en la solicitud de Tello.

SPPLB subraya también que la petición de crear este nuevo puesto se produce un mes de la aprobación del presupuesto municipal y la Relación de Puestos de Trabajo, y que entonces nunca se contempló esta posibilidad.

“Este movimiento denota la intención de camuflar una colocación a dedo además de fraudulenta que evidencia, aún más si cabe, el déficit en la gestión de la banda que está afectando gravemente a su funcionamiento y que lejos de solucionar, aún agrava más”, denuncia el sindicato.