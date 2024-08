Noche de cine

Hay días en que han cambiado de sitio la Peña el Cuervo. Allá lejos, frente a la ventana del estudio que da a la calle Larga. Los sitios, como la gente y como todo, no son para siempre. Pero a veces no les da por desaparecer, o por transformarse en conejitos blancos como en un cuento de Julio Cortázar, sino que simplemente deciden cambiar de lugar en el mapa. Entonces has de girar los ojos muchas veces y en todas direcciones para situarlos de nuevo y no ponerlos en la lista de busca y captura, como yo haría si me dejaran con Donald Trump, Elon Musk o Netanyahu. Bueno, y con bastantes más. Pero no les voy a amargar a ustedes el domingo sólo porque como todo el mundo yo tenga mis propias obsesiones, a veces transferibles y otras no tanto y me las guardo para pelearme con ellas en medio de la tarde, o cuando el sueño tarda en llegar y en vez de contar ovejitas tontamente me da por meterme entre el pecho y la espalda del insomnio pongamos por ejemplo una película.

La otra noche no lo dudé. Caían a plomo los casi treinta grados y el ventilador del techo era como el que sacan en Casablanca, o sea, inútil, sólo un adorno, incapaz de arremolinar una pizca de aire y dejarla caer, como dulce agüita de mayo, sobre el agobio cruel de un calorazo que ya está en la lista de los más abominables asesinos en serie de la historia. Una película. No tuve ninguna duda. Hacía mucho tiempo que no la había vuelto a ver. Recordaba escenas, algunos personajes, la neblina húmeda de los montes de Cantabria que tanto amaba en sus películas y en su vida Mario Camus, el director de El prado de las estrellas. Lo que nunca se me había olvidado: ahí mis amigos Álvaro de Luna y José Manuel Cervino. Siempre que pienso en mi querido Algarrobo me entra esa rabia gorda que te arrancan las ausencias. No hace mucho sí que estuve con José Manuel y Maite Blasco en la presentación madrileña de mi última novela. Abrazo interminable, querernos a tope, sin agujeros negros, luminoso el tiempo que nos junta desde hace tres o cuatro siglos por lo menos. Y por ahí andaba también Antonio de la Torre, otro que tal baila en el territorio nunca hostil de una querencia y una admiración rabiosamente insobornables.

Entré en ese mundo tan personal de Mario Camus, en la honestidad de un cine que llena de nobleza las historias que nos cuenta. Escribía Emily Dickinson: «hay una dignidad que a todos nos espera». Si eso es verdad, Mario encarnó esa dignidad como casi nadie. Lo conocí en Dénia, una mañana de hace muchos veranos. Yo quería presentar en la Universitat d’Estiu de Gandia Los días del pasado, su extraordinaria película de 1977 sobre la guerrilla antifascista, con Antonio Gades y Marisol de protagonistas principales. No encontraba ninguna copia y había quedado con él para que me echara un cable. Tampoco él la tenía. Yo guardaba una vieja grabación de la tele. Y fue la que finalmente vimos en el curso. Después me fui a comer con Álvaro y Carmen a su casa, en lo alto de la ciudad. Detalles que nunca se olvidan, que se quedan ahí para siempre, como ese sitio que esta vez nadie ha hecho desaparecer en el mapa indestructible de los afectos más irrenunciables.

La vida que poco a poco -también en las películas- va siendo menos vida al paso de los años. Pero nunca se rendirá porque las derrotas no cuentan cuando los trenes no pasan de largo, cuando el agua de la lluvia se encharca en el prado, «entre el vocabulario de los árboles», como escribía Roque Dalton en un poema sobre las tormentas crepusculares y el asombro. La decencia de un cine en el que, salga como salga una película, siempre nos quedará algo -un punto de luz, la sombra temblorosa de un amanecer en la montaña- que nos llenará de gratitud y de una nada liviana proximidad y confianza en la grandeza de lo humano. La tarde del entierro de Nanda en el cementerio de Comillas y el recuerdo del día en que, bajo la inquietante mirada del Ángel Exterminador, anduve entre las tumbas con mis incansables camaradas del colectivo cántabro Desmemoriados.

Hay días en que han cambiado de sitio la Peña el Cuervo. En Gestalgar le quitamos la d porque la gramática también -como el poema de Neruda en una película italiana- es de quien la necesita. Y para entendernos mejor, necesitamos ahorrarle al nombre de la roca aunque sea una letra. Tengo aquí los carteles de «se busca» con los nombres exactos (sin ahorrar una sola letra) de la vileza que esos nombres representan. A ver si los pronuncian conmigo, vigorosamente, a pleno pulmón, como si fuéramos María Callas o Luciano Pavarotti. A ver cómo retumban esos nombres: Donald Trump, Elon Musk, Benjamín Netanyahu… Y en lo que queda de domingo, aún pueden ustedes añadir aquellos protagonistas del horror que la historia de la humanidad debería mostrar en los sitios más a la vista de la infamia contemporánea.

A ratos, mientras veía El prado de las estrellas, me venía justo no llorar porque también viene bien llorar algunas veces. Dejar al aire las emociones que, te gusten más o menos, en las películas de Mario Camus nunca serán una emboscada. Nunca.