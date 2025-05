El embrujo del cine protagoniza el cartel de Cinema Jove

El festival Cinema Jove, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha desvelado el cartel oficial de su 40ª edición, obra de la ilustradora chilena María Jesús Contreras, quien se ha servido de una modernizada estética vintage con la luna, el espejo y las miradas como elementos simbólicos del embrujo que ejerce el cine sobre los espectadores.

La presentación al público se ha celebrado este jueves 22 de mayo, completando el aforo de la Sala 7 del Teatre Rialto, con la asistencia del director general del IVC, Álvaro López-Jamar, y el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

Los presentadores del podcast sobre arte y diseño ‘Lengua de Sapas’, Jotaká y Mar Villar, conversaron con Carlos Madrid, director del certamen, y Ada Díez, directora de arte del festival. En el evento, ha participado a través de audio en formato podcast la propia autora del cartel.

En la cartelería de este año, que celebra el 40 aniversario del festival, la autora quiso hacer un homenaje a lo que significa el cine, sus múltiples vertientes emocionales y su capacidad de interpelación en el público, diverso y plural. “Este cartel pasó por un par de iteraciones antes de llegar a lo que pueden ver hoy”, ha explicado la autora del cartel.

“En un principio, tenía la idea de hacer un enfoque más local”, pero finalmente la idea gráfica evolucionó hasta algo que pudiera captar “el carácter más global del festival, que busca conectar con la mayor cantidad de gente posible”, ha añadido.

Idea local, visión universal

Según María Jesús Contreras, el cartel “nace desde esa transformación: de una idea local a una propuesta más abierta, abstracta y amplia, que permite múltiples interpretaciones y conecta con una visión más universal”.

Para la autora del cartel de este año, el ejercicio creativo de la ilustración es “como en el cine, cuando un cartel necesita representar personajes o transmitir claramente una narrativa: hay un propósito comunicativo que guía la imagen”.

María Jesús Contreras ha señalado que siente que la ilustración “funciona como un puente entre el arte y el diseño. En ese cruce, lo creativo a veces debe pasar a segundo plano, y eso no está mal. Otras veces, en cambio, se vuelve el centro del proceso. Me interesa justamente ese vaivén”.

La artista “tiene un estilo muy personal, con colores que recuerdan a las texturas del papel, pero además juega con imágenes que nos llevan a sitios a veces oníricos y otras veces completamente desconocidos”, en palabras Carlos Madrid, director de Cinema Jove.

En el cartel, el simbolismo ocupa un lugar central. Para Madrid, “la luna no es tan solo el símbolo y el premio de este festival, sino que también ejerce cierto embrujo, es algo que te puedes quedar absorto mirando, incluso escapar del mundo, y eso dialoga muy bien con lo que produce el cine”.

“Se trata de una carta de presentación gráfica donde usamos elementos históricamente vinculados a Cinema Jove: la luna, el público como espectador y creador, y la gran pantalla como reflejo y muestrario de lo acontecido”, ha añadido la directora de arte del festival, Ada Diez.

Presentación del cartel de Cinema Jove / LEMV

“A través del uso de elementos muy reconocibles, donde se recuperan tradiciones audiovisuales narrativas y se aporta un enriquecimiento visual de texturas casi artesanales por el uso de la gráfica, Contreras ha sintetizado en su obra un fiel reflejo de lo que es Cinema Jove: un festival con una larga vida, donde se pone en valor la capacidad de la juventud para transformar y hacer propios lenguajes más clásicos, además de encontrar nuevas vías para el relato”, ha explicado.

Tras el podcast especial con ‘Lengua de Sapas’, se han proyectado dos cortometrajes: ‘Turnaround’ (2024), escrito y dirigido por la irlandesa Aisling Byrne, estreno en primicia tras ganar el premio a Mejor Corto en el Galway Film Fleadh, y ‘Une nuit particulière’ (2023), de Enzo Martínez, ganadora de Premio del Público de la 39 edición de Cinema Jove.

Juventud y fascinación cinéfila

María Jesús Contreras, nacida en 1993 en Temuco, Chile, sintoniza con el cine realizado por miradas y artistas jóvenes. De hecho, entre sus películas favoritas se encuentran algunas realizadas por cineastas de primer nivel, que arriesgaron con narrativas innovadoras a edades tempranas, como es el caso de Paul Thomas Anderson, uno de sus directores favoritos, que dirigió ‘Magnolia’ (1999) con tan solo 29 años.

La creadora chilena publica una ilustración semanal en The New York Times como parte de la columna matutina de los sábados. Actualmente trabaja para periódicos, revistas y suplementos como The Washington Post, Texas Monthly, The New Yorker, The Telegraph, The Economist, Los Angeles Times y New York Magazine, así como para las marcas Gucci, Hermès, Apple, Lush, McDonald’s, la radio pública de Estados Unidos, NPR, y la editorial Penguin Random House.

En 2022, fue merecedora del Premio YoungGuns de The One Club for Creativity, un galardón que premia a profesionales creativos de todo el mundo menores de 30 años. El año siguiente ganó el AI42, otorgado por la American Illustration, fue preseleccionada para los World Illustration Awards e invitada a formar parte de los jurados de los Premios de Diseño Latinoamericano, el Concurso de Portafolios New Blood para D&AD y el YoungGuns. En 2024 formó parte del jurado de los Premios Anuales ADC y fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Chile.