Quique Dacosta, premiado en Milán por su trabajo artístico en la cocina

El chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta fue premiado la noche del jueves en Milán como The Best Food Art, "un reconocimiento muy especial que The Best Chefs Awards y toda la comunidad internacional ha querido otorgar al cocinero por su trabajo artístico en la cocina", dicen desde el entorno del chef.

“La cocina es mi lenguaje natural y a través de él me comunico, expreso mis sentimientos, grito cuando es necesario reivindicar, o abrazo cuando una causa lo merece. Un reconocimiento así, como en su momento lo fue la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, viene a reafirmar que nuestro trabajo expresado de este modo tan singular tiene un eco internacional muy importante”, aseguraba Dacosta al concluir la gala.

"La cocina está relacionada con los principios básicos de cualquier disciplina artística. Las palabras, los ingredientes, los colores o un gesto efímero", señalan las mismas fuentes. “Mi equipo y yo creamos un relato y buscamos la emoción, por diferentes vías, de aquel que percibe la obra en la mesa. Y agradezco mucho a la comunidad internacional y a nuestro sector que haya sido sensible a este trabajo expresado de una forma tan especial”, ha concluido orgulloso.

Durante la gala, Dacosta además ha sido distinguido con tres cuchillos, "una categoría que únicamente alcanzan los mejores cocineros del mundo según The Best Chef Awards", explican.

El chef, con más de 35 años de carrera profesional y reconocido además como Mejor Empresario de la Restauración Española, ha logrado posicionar Quique Dacosta Restaurante como uno Mejores del Mundo, situándose en dos ocasiones consecutivas como Mejor Restaurante de Europa y consiguiendo que tres de sus establecimientos estén incluidos en la lista de los 100 Mejores del Continente.