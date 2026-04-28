Fernando Bustamante

El BigSound puede recalar en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent abre las puertas a que el festival BigSound se traslade al Parc Central desde la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA). Los promotores llevan negociando desde hace tres semanas con el gobierno local presidido por Amparo Folgado la posibilidad de llevar hasta la capital de l’Horta Sud este evento especializado en música urbana, que moviliza a cerca de 40.000 espectadores en un fin de semana y cuya celebración en el centro de València pende de un hilo tras una condena judicial por molestias a los vecinos.