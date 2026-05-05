Aitana lanza merchandising exclusivo para sus fans antes del inicio de su gira 'Cuarto Azul'
El fenómeno Aitana se confirma con el éxito de su disco 'Cuarto Azul' y la rápida venta de entradas para su gira, que visitará València los próximos 21 y 22 de mayo.
Kevin Contreras
Aitana Ocaña, comienza este sábado 9 de mayo su gira 'Cuarto Azul World Tour' en Almería. El Roig Arena acogerá a la cantante en dos fechas consecutivas el 21 y 22 de mayo, para las que ya no hay entradas disponibles, demostrando el fenómeno de masas que Aitana mueve allá donde va. Para celebrar el inicio de su gira, la cantante de canciones como 'Superestrella' o '6 de febrero' ha puesto hoy a la venta -de forma privada para sus seguidores más fieles- la línea de 'merchandising' del tour.
Bajo contraseña privada, sus fans podrán comprar camisetas, sudaderas, gorras, pulseras y accesorios de todo tipo para poder asistir con ellos al concierto de la cantante. La venta estará abierta al público general (sin contraseña) a partir del miércoles día 6 a las 17 horas peninsulares. Los precios varían según los productos. Sudaderas por 65 y 55 euros, camisetas por 25 o accesorios que varían entre los 5 y los 15 euros.
El disco 'Cuarto Azul' ya es un éxito
La gira comenzará este sábado 9 de mayo en Almería, y contará además con 25 conciertos en España en los que recorrerá ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Sevilla. El tour finalizará el 19 de septiembre, cuando cerrará la gira nacional en Bilbao. Su agenda internacional contará con visitas a Nueva York, Miami, Milán, Buenos Aires o París, ciudad en la que terminará la gira el 20 de febrero de 2027. Las entradas de las fechas internacionales en el continente americano ya se encuentran disponibles en su página web, mientras que las fechas europeas aún no tienen fecha de salida.
Las entradas para el concierto en València se encuentran completamente agotadas pese a la liberación de entradas limitadas en abril, pero aún hay disponibles para otras ciudades españolas. La venta de entradas tiene lugar a través de su página web.
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