El píxel como protagonista en la exposición 'Moltxulo' en la Galería Lupe Fullana

'Moltxulo' llega a la Galería Lupe Fullana con una exposición que convierte el pixel art en una experiencia física. Lo que habitualmente pertenece al entorno digital se transforma aquí en madera, relieve y presencia: piezas construidas cubo a cubo que juegan con la distancia, la escala y el reconocimiento inmediato de las formas.

La muestra supone la primera presentación pública del universo 'Moltxulo'. Durante años, Ilo García ha diseñado y construido estas piezas desde su estudio, como un trabajo personal, íntimo y constante. Obras que hasta ahora habían permanecido en ese espacio privado y que, por primera vez, salen a la luz para encontrarse con el público. Así, la muestra se inaugura este jueves 28 de mayo y se podrá visitar hasta el próximo lunes 1 de junio.

La exposición reúne piezas de diferentes formatos y dimensiones, desde obras de pequeño y mediano formato hasta piezas de mayor escala. Algunas superan el metro de longitud, como un cassette pixelado que convierte un icono de la cultura musical analógica en una pieza con volumen, relieve y gran presencia visual. Esta obra en concreto está hecha con 254 piezas de madera.

Casettes y Game Boy hechas con 'píxels' de madera. / L-EMV

Junto a él, aparecen otras referencias vinculadas al imaginario pop, la música, el cine, los videojuegos de los años 80, la estética retro y la memoria visual de varias generaciones. Como el casette, están expuestos los helados clásicos de la infancia, compuestos por entre 400 y 600 piezas de madera, mientras que la Game Boy tiene 327 piezas y los cacts entre 200 y 300 bloques de madera.

Es un trabajo donde el píxel deja de ser una unidad mínima de imagen para convertirse en materia. Cada cubo de madera se pinta, se ordena y se ensambla a mano, generando obras que funcionan en dos tiempos: de lejos aparece la imagen; de cerca, se revela el proceso, la cuadrícula, el volumen y las pequeñas imperfecciones propias del trabajo manual.

“Después de años trabajando como diseñadora gráfica frente a la pantalla, el cuerpo me pedía hacer algo más tangible, trabajar con las manos, experimentar con texturas, materiales y colores”, explica la artista.

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Con esta primera muestra, 'Moltxulo' se presenta como un universo artístico de pixel art en madera donde convive la nostalgia con la cultura pop y la artesanía. Se trata de una obra colorista y rotunda que transforma códigos digitales y recuerdos analógicos en piezas únicas con escala, volumen y presencia.