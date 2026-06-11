Cinema Jove vuelve a València con su 41ª edición

El festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana, Cinema Jove, vuelve al ruedo. Del 19 al 27 de junio la gran pantalla volverá a iluminarse para celebrar la 41ª edición del certamen. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades junto al Institut Valencià de Cultura (IVC) han organizadouna agenda llena de actividades para generar sinergias entre creadores y profesionales de la producción y distribución cinematográfica y abrir espacios reflexivos entre creadores emergentes y los ya consolidados.

Como novedad principal de la edición, se pondrá en marcha la iniciativa 'Cinema Jove Meets', que nace con el objetivo de impulsar la industria y fomentar el encuentro entre sus diferentes áreas. Del 21 al 25 de junio, el vestíbulo del Teatre Principal de València pasará a ser un punto de encuentro en el que participantes y jurados podrán intercambiar ideas e interactuar tratando de promover las coproducciones y relacionarse con talentos locales e internacionales

Formato corto, acuerdos grandes

El sector del cortometraje tendrá un protagonismo central en la programación a través de varios paneles especializados que abordarán sus retos desde perspectivas creativas, analíticas y de mercado. El 21 de junio se celebrará la sesión 'Creadoras de movimiento. Las mujeres que dibujan el mundo', donde se proyectarán cortometrajes dirigidos por mujeres, se debatirá sobre la situación actual del sector analizando la brecha de acceso y la representación femenina en puestos de liderazgo, con la colaboración de Prime the Animation!, la Red FAN (Festivals Animation Network) y MIA.

El 23 de junio, Laurence Boyce, jefe de programación de PÖFF Shorts, Amélie Quéret, productora de la casa francesa Respiro Productions y vario miembros del jurado de Cortometrajes, debatirán sin filtros en ‘Por qué unos cortos sí y otros no’, sobre los criterios invisibles y las estrategias necesarias para circular con éxito por el circuito internacional de festivales.

Presentación de CinemaJove industria / IVC

El punto final al análisis industrial lo pondrá la presentación del estudio ‘El cortometraje español en 50 datos’, programado para el 26 de junio. Este informe pionero ofrece un mapa analítico con datos actualizados hasta 2026. El estudio brinda una dimensión real del sector que servirá como herramienta de análisis, reflexión y debate para la industria audiovisual.

Eventos de series

Más allá de las proyecciones y de los coloquios donde los equipos responsables asistirán al festival para acercar sus series al público, la sección oficial de series tiene previstos encuentros con profesionales que recogen inquietudes muy presentes en el sector. Serán tres mesas redondas, una sobre coproducciones con la televisión alemana ZDF y la productora australiana, Easy Tiger; otra sobre la inteligencia artificial aplicada al audiovisual; y, por último, el caso práctico de la ruso-iraní Vasilisa Kuzmina, que estuvo con su serie ‘Alisa’ en el Festival South By Southwest.

Por otra parte, el festival dedicará un espacio destacado a la ficción seriada con la presentación el 23 de junio del libro del guion de la primera temporada de la serie 'La Ruta', editado por el colectivo Setenta Teclas y DAMA. En la puesta de largo de la publicación participarán sus creadores, Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler, junto al guionista Gabi Ochoa.

Miradas complementarias en la sección de largos

La agenda de Sección Oficial de Largometrajes se abrirá a la escena global con tres propuestas. El 20 de junio, la cineasta Shahrbanoo Sadat y la productora Marina Perales Marhuenda debatirán en ‘Filmar a contracorriente: mujeres, cine y resistencia’ sobre la creación cinematográfica femenina en contextos de desigualdad estructural y resistencia, con la película 'No Good Men' como punto de partida.

El 24 de junio, la directora Ka Ki Wong, la actriz Elizabeth Fang y el realizador William Wrubel, analizarán en la mesa ‘Más allá del ‘coming-of-age’: las claves estéticas de lo joven’ cómo retratar la juventud actual alejándose de los tópicos habituales del género, y en su lugar apostar por lenguajes híbridos, espacios y silencios. Finalmente, el 25 de junio, Frédéric Boyer, Maria Ekerhovd e Isabel Ivars aportarán en ‘El viaje de una película: tres enfoques desde la industria’ una visión integral del ciclo de vida de un filme en un encuentro que cruzará las miradas complementarias de la producción, la curaduría de festivales y las ventas internacionales.

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Gala de entrega de los premios Cinema Jove 2025 / Amparo Soria

La directora de Cinema Jove, María Albiñana, ha señalado que el éxito del festival “no solo ha de residir en proyectar lo mejor del cine internacional dirigido por menores de 40 años, sino también en su capacidad de generar industria, ya que València es una ciudad maravillosa para contar y atraer historias”.