Sagunt a Escena apuesta por los textos clásicos y las grandes figuras

Desde hace ya 43 años, el verano de Sagunt se ha regido por su apuesta cultural basada en el teatro, la música y la danza gracias a Sagunt a Escena. Del 1 al 23 de agosto, el festival volverá a convertir el Teatro Romano en el escenario principal y transformará diferentes espacios en lugares donde la representación teatral callejera buscará mostrar la vertiente más 'urbana' del arte. La edición de 2026 reunirá una programación que combina textos clásicos como 'Hamlet' o 'La dama boba', con la creación contemporánea valenciana de Sol Picó y espectáculos musicales con canto y baile en directo como el de Estrella Morente con la que se cerrará el festival.

Presentación del festival de teatro Sagunt a Escena, en el Teatro Romano de Sagunto / Daniel Tortajada / LEV

En esta 43ª edición del festival, la apuesta por el talento valenciano se refuerza. 'Off Romà', la parte del espectáculo que se realizará fuera del Teatro Romano en lugares como el Centre Cívic, la 'Casa dels Berenguer' o la Antigua Moreria, contará únicamente con actuaciones valencianas. Una serie de eventos para todas las edades y todos los públicos, que pretende dejar de lado la marginación social de las personas minusvalidas, realizando obras como 'Hamlet, una versión recontralibre', representada por personas con síndrome de down, y facilitando la comprensión de 'La Dama Boba', 'El Narciso en su opinión' y 'Fedra', que contarán con una audiodescripción para que las personas invidentes puedan disfrutar también del espectáculo.

La programación del festival

El festival arrancará el 1 de agosto y el Teatro Romano será el escenario principal que concentrará algunos de los grandes nombres del cartel del festival. Todo comenzará con 'El Narciso en su opinión', con texto de Guillem de Castro y dirigida por Rebeca Valls, una de las obras que contará con facilidades de comprensión con una audiodescripción el día 2 de agosto, pero será también la obra que estrene el festival el 1 de agosto. 'Original Greek', con texto de Juli Disla y Eva Mir y dirigida por Toni Agustí y Marina Alegre, llegará como parte de la representación valenciana que actuará en el gran Teatro Romano el día 6, mientras que 'Terra de Guapes', el espectáculo de Sandra Monfort, la acompañará el día 15 de agosto como una propuesta musical en valenciano dispuesta a profundizar en la identidad valenciana y en las tradiciones. 'La ópera de los tres centavos' (8 de agosto), de Bertolt Brecht y con Coque Malla en el reparto, 'Hamlet, una versión recontralibre' (11 de agosto), versión adaptada de la obra de Shakespeare, y 'La dama boba' (13 de agosto), de Lope de Vega, o Fedra, con Lydia Bosch en el reparto serán algunos de los clásicos representados en el teatro. Una programación que cerrará con el concierto en directo de Estrella Morante, que bajará el telón del teatro al ritmo de flamenco y guitarra.

En la Glorieta, la compañía Visitants ofrecerá 'I si fem un clàssic?', la primera pieza gratuita de la programación callejera del festival, que juega con escenas de balcón del teatro clásico español. El día 2, Marea Danza llevará a la Alameda 'Anudar', una pieza que reinterpreta la Dansa de les Vetes, mientras 'La Siamesa' celebrará el día 6 de agosto sus 20 años con 'Bailarina a la carta', un espectáculo de danza donde será el público el ecargado de seleccionar la música. 'Públic' (8 de agosto, Pantalà), 'Rob' (15 de agosto, Centre Cívic) o 'Princeses, cavallers i dracs' (20 de agosto, Casa de Cultura) serán algunas de las piezas que se representarán dentro de la programación de 'Off Romà'. La obra de teatro callejera 'Quimera', de 'La Fam Teatre', será la joya que coronará la cartelera de fuera del Teatro Romano junto a el espectáculo de danza 'Carrer 024' de Sol Picó, nominada a los Premios MAX y que cerrará el programa.

El 'Off Romà' volverá a ser una de las señas de identidad del festival, con espectáculos gratuitos en espacios como la Glorieta, la Alameda, el Pantalán, la plaza Mossén Vicent Gil Tamarit, el Centre Cívic y la Casa de Cultura del Puerto de Sagunto. La programación paralela refuerza la voluntad de acercar las artes escénicas a la ciudadanía y de extender el festival más allá del Teatro Romano, que este año vuelve a ampliar su número de butacas a 804, 196 más que el año pasado, además de ser la gran apuesta por las creaciones valencianas que se realizan dentro de la ciudad.

Presentación del festival de teatro Sagunt a Escena, en el Teatro Romano de Sagunto / Daniel Tortajada / LEV

Declaraciones

María José Mora, directora adjunta de artes escénicas del IVC, ha declarado la importancia de este festival dentro de la programación cultural de Valencia, resaltando la complejidad que tiene llevarlo a cabo. "Es una programación muy compleja, con grandes figuras, mucha participación y esto no se hace solo. La 43ª edición de Sagunt a Escena inicia un viaje que empieza aquí, con el yo, y nos lleva a las calles y plazas del Sagunto para seguir construyéndonos", ha afirmado la directora adjunta.

Por su parte, la Secretaria Autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha defendido el papel de la Generalitat para poder llevar a cabo un festival "que representa de manera ejemplar la unión entre patrimonio, cultura y ciudadanía". También ha anunciado la intención de la Conselleria de Cultura de seguir ampliando la capacidad del teatro, que este año ya cuenta con casi 200 plazas más, y el compromiso que tienen con el crecimiento del patrimonio cultural.

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La edición de 2026 confirma así la apuesta de 'Sagunt a Escena' por una programación plural, capaz de mirar al pasado sin perder de vista los lenguajes escénicos actuales. Teatro clásico, danza, circo, música y creación valenciana convivirán durante tres semanas en un festival que mantiene su vínculo con el patrimonio y con la ciudad.