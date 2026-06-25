La Rambleta apuesta por el cine de verano

Con la llegada del calor, regresa el cine de verano. No es una sala de cine al uso, no estrena las películas que llegan directas de Hollywood, sino que recuerda las que ya han sido estrenadas y han causado impacto y, porqué no, han sido las más taquilleras. No es un elemento sustitutivo, es un complemento para aquellos que quieren volver a ver en la pantalla grande algunas de sus películas favoritas. Una 'sala de cine' al aire libre que se beneficia de las noches estivales y del ambiente distentido que ella se respira. Uno de los cines de verano más visitados de València es el de La Rambleta, que cumple este años su decimotercera edición.

Cine de Verano de La Rambleta / Pablo Ortuno

Será el 25 de junio cuando 'Dirty Dancing', la película de Emile Ardolino, ponga fin al 'Telón Bizarro' y sirva de enlace con el estreno de la temporada del cine de verano que contará con diez sesiones desde el viernes 26 de junio hasta el 18 de julio. Diez pases que se dividirán de jueves a sábado y que se reproducirán en la terraza del centro cultural valenciano a las 22 horas. "Queremos que el cine alcance a todos los públicos", afirma Rocío Huet, directora de La Rambleta, que no se conforma con tener un solo nicho en el que moverse.

Un evento que contará con tres sesiones en jueves -2/9/16 de julio-, cuatro en viernes -26 de junio y 3/10/17 de julio- y otras tres en sábado -4/11/18 de julio- con una variedad de películas en la cualquier público puede encontrar interés. "Hemos pretendido abarcar las máximas posibilidades de público", se reafirma la directora, que defiende que el cine sigue la misma linea que la programación anual del centro. Una oferta que busca "estar enfocado en los vecinos de los barrios colindantes a San Marcelino" y fortalecer la vida cultural dentro del barrio.

Fue con el inicio de la actividad del centro cultural cuando comenzó el ahora Cine de Verano, pero no siempre ha tenido estas características. Nació enfocado en los documentales y bajo el nombre 'Cine a la Fresca', estaba hecho para un público muy concreto que no era el que se buscaba con este evento. Cambió de nombre a la vez que de contenido, tratando de enfocarse en un público más amplio, lo que consiguió bajo el nombre 'La Lluna de La Rambleta' con las películas clásicas en versión original y subtituladas al castellano, a las que la directora pretende volver en algún momento, aunque sea durante un día de la programación, pese a que también "estén enfocadas en un público muy cinéfilo", según explica.

Anteriores ediciones del Cine de Verano de La Rambleta / La Rambleta

No fue hasta después de la pandemia cuando dio comienzo el cine de verano tradicional, el de "irte con un bocadillo a una terraza de verano a ver una peli", recuerda Rocío Huet con cierta nostalgia. Es su objetivo, volver al pasado, al recuerdo de las terrazas de verano de cuando era joven. Busca retomar la idea del cine de verano clásico, el que puede llegar a engatusar a una gran variedad de personas y en el que todo el mundo puede encontrar una película apasionante.

La variedad de películas

Durante las diez sesiones que formarán el ciclo estival, la monotonía no será un tópico frecuente. Ninguno de los largometrajes se repetirá, además de dedicar cada día a una temática diferente. Los jueves serán dedicados a los clásicos del cine, algunos largometrajes como 'La naranja mecánica', de Stanley Kubrick (jueves 2 de julio), ‘Abierto hasta el amanecer’, de Robert Rodríguez (9 de julio), o 'Flashdance' de Adrian Lyne (jueves 16 de julio), se podrán ver en la terraza de La Rambleta, realizando un viaje al pasado para apreciar algunas de las proyecciones más emblemáticas de la historia de la gran pantalla.

La Naranja Mecánica / LEVANTE-EMV

No serán el único tipo de filmes que se podrán ver. Los viernes, el centro cultural reproducirá películas de la historia reciente del cine. Será 'Todo a la vez en todas partes' la que actuará como joya de la corona de los viernes. Galardonada con siete Oscars, entre los que se encuentra 'Mejor Película' y 'Mejor Dirección', se proyectará el día 26, siendo la proyección que abrirá temporada. A ella se sumarán 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (3 de julio), 'Sirat', de Óliver Laxe (10 de julio), y 'Flores para Antonio', de Elena Molina (17 de julio).

Por último, los sábados estarán dedicado al cine en familia. Películas aptas para los más pequeños, con una temática más infantil y comprensible para los niños y niñas que también disfrutan de la industria cinematográfica. Desde 'Hannah Montana: La Película' (4 de julio), a 'Gremlins', de Joe Dante (11 de julio) o 'El viaje de Chihiro', una producción de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki (18 de julio). Un formato que no se olvida de nadie a la hora de hacer el programa.

Chihiro y Haku / Levante-EMV

Una programación que, salvo en pandemia, se ha mantenido ininterrumpida desde sus inicios y que con la elección de películas realizadas pretende abarcar a la mayoría del público posible. Una experiencia que se puede disfrutar junto con la oferta gastronómica que oferta el bar de La Rambleta o a la que te puedes llevar tu propia comida. Los más fanáticos del cine ya pueden adquirir sus entradas desde siete euros para poder acceder a cualquier película de las que ofrece la cartelera del centro cultural valenciano, que este año está más expandido que nunca.