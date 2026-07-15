Temporada 26-27 del Palau de la Música: Cúmulo de acontecimientos

Como corresponde a toda programación de conciertos que se precie, la temporada 2026-2027 del Palau de la Música y Orquestra de València está plagada de fechas y citas de relieve. Un cúmulo de acontecimientos musicales (52 en total, sin incluir “conciertos extraordinarios”) que reconfirma a València y sus palaus entre los centros capitales de la vida musical española y europea. Brillan con fuerza en la nueva programación algunos grandes conjuntos sinfónicos, pero también un plantel de solistas y directores de orquesta de primer nivel. Como novedad de postín, la nominación del alemán Helmut Lachenmann como compositor residente.

La temporada, que conmemora el 40 aniversario del Palau de la Música, se desarrolla bajo el lema certero “Els 40 Anys de la millor música”. Efectivamente, bastan algunos nombres a bote pronto entre los conjuntos y solistas para certificar tanta excelencia: Semión Bichkov, Yuja Wang, Daniele Gatti, Daniil Trifonov, Jukka-Pekka Saraste, Isabel Faust, Elīna Garanča, Lisa Batiashvili, Grígori Sokolov, Teodor Currentzis, Javier Perianes, Christian Gerhaher o Klaus Mäkelä, y orquestas como la Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de Londres, Staatskapelle de Dresde, Filarmónica Checa, MusicAeterna...

La Orquestra de València, con presencia cada vez mayor en la programación general del Palau de la Música, tampoco se queda manca en su plantel de solistas y directores invitados, aunque con una sobreexposición del maestro titular, Alexander Liebreich, que dirigirá un total de once programas: una cifra a todos luces excesiva y perjudicial para la continuidad y armonía de su propia titularidad. Entre los programas más interesantes de la agenda de Liebreich, el que dirigirá el 20 de noviembre, en el que se escuchará una selección de Parsifal, de Wagner, con dos solistas tan punteros como la mezzosoprano letona Elīna Garanča y el tenor sueco Michael Weinius.

Otros destacados artistas que actuarán bajo la batuta de Liebreich y junto con la orquesta de València serán los pianistas Carlos Apellániz (8 octubre), Denis Kozukjin (21 enero) y Kevin Chen (25 abril); el violonchelista Pablo Ferrández (5 febrero), o dos intérpretes venezolanos tan de actualidad como el trompetista Pacho Flores y el contrabajista Edicson Ruiz.

Son precisamente estos dos virtuosos los artistas en residencia de la nueva temporada. Flores, un número uno de la trompeta, actuará el 18 de diciembre con Liebreich, y volverá, el 9 de abril, con un programa dirigido por su paisano Christian Vásquez, en el que también actuará, entre otros, el batería alicantino Javier Eguillor. Por su parte, el contrabajista Edicson Ruiz, miembro destacado de la Filarmónica de Berlín y solista de altos vuelos, se presentará los días 12 de diciembre y 2 de abril. Primero, dirigido por el también venezolano Christian Vásquez (flamante “director asociado”), tocará el Concierto latino, de Efrain Oscher, y luego, con Liebreich, estrenará en Europa, el Concierto para contrabajo, orquesta de cuerdas, percusión y piano “Nicht Voices”, de Toshio Hosokawa.

Entre batutas de no especial relieve, en la temporada de la Orquestra de València sí figuran algunos nombres de rango internacional, como el moscovita Timur Zanguiev (quien ya triunfó en València, en la pasada temporada, en Les Arts, con la ópera Yevgueni Oneguin, de Chaikovski), Rinaldo Alessandrini (que se convierte en “principal director invitado”, en sustitución del gris Paul McCreesh), Christopher Rousset, Marc Albrecht, Leonard Slatkin, William Christie, Eliahu Inbal (Novena de Bruckner, con la novedad de incluir un “cuarto movimiento”) o Pinchas Steinberg (Cuarta de Chaikovski).

Entre los españoles, Néstor Bayona, Pablo González, Jaime Martín, y los valencianos Franciso Valero Terribas y Pablo Rus Broseta, entre otros. Por su parte, el valenciano Roberto Forés dirigirá el 19 de mayo un concierto al frente de la English Chamber Orchestra, de la que es principal director invitado. Como solista actuará el oboísta granadino Ramón Ortega, actual solista de la Sinfónica de la Radio de Baviera, quien interpretará el Concierto para oboe de Mozart.

Del abanico de orquestas invitados, destacan la Concertgebouw de Ámsterdam, con su titular Klaus Mäkelä al frente y Lisa Batiashvili como solista del Concierto para violín de Sibelius, el 6 de febrero, con un programa completado con la Fantástica de Berlioz; la Filarmónica de Helsinki con Jukka-Pekka Saraste (9 febrero; Sibelius y Shostakóvich); Sinfónica de Düsseldorf con Ádám Fischer (Tercera de Mahler; 20 octubre); Nacional de España, con David Afkham y el violín de Frank Peter Zimmermann (23 y 24 octubre; Walton y Segunda de Rajmáninov); Filarmónica de Londres, con la violinista Julia Fischer como solista y el violonchelista Daniel Müller Schott como solistas del Doble concierto de Brahms, dirigidos por Edward Gardner (30 octubre)...

Una relación casi interminable en la que también figuran, entre otras, la Sinfónica de la SWR de Stuttgart con François-Xavier Roth en el podio e Isabelle Faust al violín (11 noviembre); Joven Orquesta Gustav Mahler dirigida por Cristian Măcelaru y Julia Hagen al violonchelo (12 noviembre); Filarmónica Checa con Semión Bichkov y el pianista Behzod Abduraimov (15 noviembre), y Le Concert des Nations con Jordi Savall, el 7 de abril, con un programa centrado en música del Gluck y Mozart.

En tal cúmulo de acontecimientos, fechas y nombres de relieve, la guinda de la temporada llegará entre el 12 y el 16 de mayo, cuando la legendaria Staatskapelle de Dresde interprete en cuatro conciertos las nueve sinfonías de Beethoven, hilvanadas con músicas de Clara Iannotta, Jesús Torres y Riccardo Panfiti. Para redondear el rizo de excelencia, en este póquer beethoveniano el podio estará ocupado por un maestro tan incontrovertible como Daniele Gatti. Cuatro conciertos -12, 13, 15 y 16 de mayo- que simbolizan la línea casi siempre ascendente que ha distinguido la trayectoria del Palau de la Música en sus cuatro felices aunque accidentadas décadas.

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Pero estas actuaciones de la Staatskapelle de Dresde no suponen la única “guinda” de la temporada, ya que el 6 de septiembre debutará en el Palau de la Música la Orquesta Titular del Festival de Bayreuth, de la mano de Pablo Heras Casado y un reparto vocal puramente bayreuthiano, encabezado por Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee. En el programa, nada menos que una selección de El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner. Extrañamente, el 25 de abril, el día preciso del aniversario, el caudaloso calendario de tan suntuoso pastel aparece en blanco. ¡Paradojas de la vida!